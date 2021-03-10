За неделю с улиц Ярославля вывезли 16 тысяч кубометров снега

В Ярославе с улиц города за прошедшую неделю вывезли более 16 тыс. кубометров снежной массы, сообщили в пресс-службе мэрии. Эти данные были приведены накануне на оперативном совещании в мэрии города, где обсуждались вопросы зимней уборки улично-дорожной сети Ярославля.

По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, снегопады и ледяной дождь привели к образования на улицах города снежного наката, для устранения которого проводится механизированная уборка и обработка природным рассолом. Используются также песко-соляная смесь и твердые противогололедные материалы.

«Особое внимание было уделено уборке и обработке зон передвижения пешеходов, лестничных пролетов, заездных карманов и остановочных комплексов. На данном направлении есть проблемы, замечания от жителей, но мы стараемся их устранять в кратчайшие сроки»,— отметил господин Степанов.

Мэр Ярославля Владимир Волков отметил, что уже с 11 марта в городе ожидается потепление, поэтому необходимо усилить работы по уборке города от снега.

«Необходимо усилить работы на проблемных участках, продолжить обработку дорог, межквартальных проездов и дорог частного сектора. Особое внимание необходимо уделить обработке тротуаров и остановочных комплексов. В связи с потеплением, нужно усилить работу по промывке ливневых канализаций и откачке воды на проблемных участках дорог»,— поставил задачу городским службам господин Волков.

Антон Антонов