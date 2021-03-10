На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадал ребенок

В Белореченском районе Краснодарского края школьный автобус столкнулся с ВАЗ-2107. Авария произошла 9 марта в 19.37 на трассе А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка и пассажир легкового автомобиля, сообщили в аварийно-спасательной службе района.

Пострадавшие доставлены в приемный покой Белореченской ЦРБ. Известно, что всего в автобусе находились 28 учащихся школы № 31 поселка Родники.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что четверо детей и двое взрослых пострадали в результате столкновения школьного автобуса и «легковушки» на трассе в Абинском районе. Позже следственный отдел полиции по Абинскому району возбудил в отношении 61-летнего водителя автобуса уголовное дело. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Наталья Решетняк