Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 73 случая заражения коронавирусом за сутки. Диагноз подтвердили у одного ребенка до 14 лет и 18 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 31 житель Ижевска, девять граждан из Глазова, по семь — из Завьяловского и Ярского районов, по четыре — из Кезского и Камбарского районов, по три — из Сарапула и Игринского района, по одному — из Воткинска, Балезинского, Малопургинского, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов. При этом 74 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 29 045 случаев заражения коронавирусом. Из них 365 закончились летальным исходом, 25 734 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 102 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.