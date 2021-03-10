Офис «Росгосстраха» в Перми продали на торгах за 76 млн рублей

На электронной площадке ООО «Адванс» 9 марта состоялся аукцион по продаже 4-этажного административного здания «Росгосстраха» на ул. Горького, 66. Реализацией объекта недвижимости занимался банк «Открытие», кредитному учреждению перешли права на здание в рамках банкротства ООО «РГС Недвижимость» и ООО «РГСН». Начальная цена лота составляла 69,18 млн руб. По данным аукционной документации, победителем торгов стал пермский индивидуальный предприниматель Константин Половников, предложивший за актив 76,09 млн руб.

В ходе торгов ценовые предложения были сделаны от Константина Половникова и Артема Мезенцева. Господин Мезенцев был готов приобрести здание площадью 2,01 тыс. кв. м (с участком 1,3 тыс. кв. м) за 72,63 млн руб., однако предложение Константина Половникова оказалось больше.

По данным kartoteka.ru, предприниматель Константин Половников является руководителем и соучредителем в ООО «СТС-Экспорт» и ООО «Стройтехснабжение», общества занимаются оптовой торговлей электрооборудованием. Господин Половников также владеет бывшим архивом Сбербанка на ул. Куйбышева, 126, это офисное здание продается.

Профилем деятельности Артема Мезенцева является аренда или управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Раньше бизнесмен вместе с перевозчиком Игорем Колесниковым и Рустамом Насыровым владел туркомпанией ООО «Планета-Тур» и был учредителем еще одной туркомпании — ООО «Планета».

Напомним, ООО «РГС Недвижимость» было признано банкротом в январе 2018 года. Владельцем компании числится кипрская Saxonite Trading Co. Limited. До 2007 года «РГС Недвижимость» подчинялось ООО «РГСН». 99,13% уставного капитала этой организации до 2011 года контролировало ООО «Росгосстрах», прекратившее свое существование после реорганизации. «РГС Недвижимость» не входила в Группу «Росгосстрах» и не попала в периметр сделки при смене основного акционера страховой компании в 2017 году.