В Рыбинске на Масленицу слепят восьмиметрового снеговика

В городе Рыбинске Ярославской области на празднование Масленицы на площади Дерунова будет сделан снеговик высотой восемь метров, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что фигура снеговика будет вырезана из единой снежной заготовки, для которой было заготовлено 300 кубометров снега.

По словам директора МУП «ДЭС» рассказал Дмитрия Шилова, снежные фигуры, сделанные по этой технологии отличаются прочностью и держатся до наступления плюсовых температур,

«Сначала собрали несколько деревянных коробов, формируя размеры будущей фигуры, затем заполнили их снежной массой, проливали водой и утрамбовывали. Чистый снег собирали прямо с площади, воду брали из фонтана»,— рассказал господин Шилов.

После того как была сформирована снежная заготовка, с ней начал работать художник-оформитель Евгений Тарасов. Он отметил, что работе помогает установившаяся холодная погода.

«В такую погоду хорошо работается. Снег становится, как мрамор, приятно по нему резать, а в оттепель он сыплется, невозможно проработать детали»,— говорит господин Тарасов.

В пресс-службе рассказали, что снеговик на площади Дерунова завершит творческую акцию по созданию в городе 950 снежных фигур к 950-летию Рыбинска.

Антон Антонов