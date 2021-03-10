В Красноярске двум сотрудникам налоговой инспекции предъявят обвинение в коррупции

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников налогового органа. Они обвиняются в получении взятки через посредника и незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.

Следствием установлено, что с января 2018 года по февраль 2019 года заместитель начальника отдела информационных технологий налоговой инспекции получила через инспектора-делопроизводителя взятку в сумме около 500 тыс. руб.

Деньги она получила за предоставление сведений о проведении налогового контроля в отношении некоторых компаний, - сообщили в прокуратуре региона.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Красноярска. В отношении взяткодателя также возбуждено и расследуется уголовное дело.

Анастасия Вещикова, Красноярск