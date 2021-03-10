В 2020 году в Прикамье вели деятельность две финансовые пирамиды

В 2020 году в Пермском крае выявили двенадцать организаций, занимавшихся нелегальной финансовой деятельностью. Компании выполняли функции «черных» кредиторов, выступая под видом микрофинансовых организаций (МФО), две компании работали по принципу финансовых пирамид. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Как отмечают специалисты Банка России, в прошлом году был зафиксирован массовый переход нелегальных услуг в онлайн, которому способствовали ограничения, связанные с пандемией. Некоторые «черные» кредиторы также предлагали займы под видом МФО в интернете.

«Выбирая финансовую услугу в интернете, обязательно проверьте, с какой организацией вы имеете дело. Сайты банков и МФО имеют специальные метки при выдаче в поисковых системах Яндекс и Mail.ru. Наличие такой метки означает, что финансовая организация находится под надзором Банка России и ее деятельность регулируется законодательством»,— отметил управляющий Пермским отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Всего в России в 2020 году банк России выявил 1549 финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 являлись «черными» кредиторами, 395 осуществляли нелегальную деятельность на рынке «Форекс», 222 имели признаки финансовых пирамид.