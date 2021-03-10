Комиссия по ПЗЗ рассмотрит вопрос о повышении плотности застройки в Перми

Члены комиссии по Правилам землепользования и застройки на заседании 10 марта рассмотрят вопрос об изменении плотности застройки в Перми, сообщил градозащитник Денис Галицкий на своей странице в Facebook. По данным господина Галицкого, соответствующий вопрос внесен в повестку заседания комиссии.

Краевые власти предлагают повысить плотность застройки на значительной части территорий города, заметил общественный деятель.

В краевом минимущества пояснили, что региональный градсовет рекомендовал министерству актуализировать показатели плотности и высотности застройки в Перми. «Теперь вопрос актуализации плотности и высотности в зонах Ц1, Ц2, Ж1 и Ж2 выносится на обсуждение комиссии.

Вопрос выносится глобально, как и на что менять, пока обсуждать не будут. Все предложения по актуализации в любом случае будут проходить через процедуру публичных слушаний с учетом мнения граждан», - подчеркнули в минимущества.

В 2019 году власти Перми утвердили изменения в правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность застройки. Теперь девелоперы, желающие превысить эти параметры, заключают с мэрией соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м. В начале февраля 2021 года глава краевого минимущества Лариса Ведерникова анонсировала возможное повышение плотности застройки на территории города. Эксперты считают, что застройщикам инициатива позволит не заключать с мэрией соглашения о социальных платежах в бюджет при превышении этого параметра.

На минувшей неделе губернатор Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос плотности застройки в Перми. Стало известно, что специалисты Пермского института регионального и городского планирования проанализировали способы регулирования застройки, используемые в других крупных городах, и предложили решение, актуальное для застройки центра краевой столицы. Так, специалисты отметили процент застройки земельного участка, высотность, размер отступа от красных линий, предельные размеры земельного участка и плотность застройки.

«Инструмент предельной плотности в отрыве от иных предельных параметров не позволяет качественно регулировать и прогнозировать застройку. При введении дополнительных пространственных параметров этот показатель становится более эффективным», — сообщали в краевом минимущества.