Дочернюю компанию «Сатурн-Р» обязали обеспечить безопасность жилого дома

ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» не удалось оспорить представление прокуратуры Мотовилихинского района. В акте прокурорского реагирования надзорный орган обязал компанию устранить выявленные дефекты в защитном сооружении на участке дома по улице Фрезеровщиков, 86 (ЖК «Красная горка»). Также надзорный орган обязал ООО устранить причины размыва подпорных грунтов. Ранее жильцы сообщили о подмыве грунта и оползневых явлениях склона на придомовой территории.

По данному факту прокуратура организовала проверку. В итоге надзорный орган счел, что общество не предприняло необходимых мер по укреплению защитного сооружения и предотвращению размывания грунта, хотя это было установлено гарантийными обязательствами застройщика. При этом представители СМУ №3 считают, что гарантия, согласно законодательству, не распространяется на проблемный земельный участок и насыпные грунты. Таким образом представление прокуратуры является незаконным.

В итоге арбитражный суд Пермского края установил, что компания не предоставила документы об отсутствии строительных недостатков защитного сооружения. Напротив, в ходе проверки было установлено, что защитную стенку подмывает подземный ручей. В то же время, согласно нормам ФЗ «О долевом строительстве», застройщик не несет ответственности за недостатки и дефекты объекта, если только докажет, что они возникли в следствие его нормального износа или нарушения технических и градостроительных регламентов. Сейчас решение первой инстанции обжалуется в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.