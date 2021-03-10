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Агентство инвестразвития Татарстана лишили полномочий по разработке международных соглашений

Правительство Татарстана лишило Агентство инвестиционного развития (АИР), возглавляемое Талией Миннуллиной, полномочий по разработке проектов международных соглашений республики. Постановление, предусматривающее снижение функционала агентства, подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Теперь ведомство может лишь «участвовать в разработке и согласовании проектов». Как следует из постановления, речь идет о подготовке документов «об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, международными организациями».

В то же время этим же постановлением агентству увеличили с 4 до 5 единиц лимит служебных легковых автомобилей.

Как писал «Ъ-Казань», в мае прошлого года, в самый разгар пандемии, правительство Татарстана увеличило предельную численность работников аппарата АИР на треть — с 30 до 40 человек и ввело третьего заместителя руководителя.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"


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