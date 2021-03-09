Полиция в Афинах разогнала участников акции против полицейского насилия

Полицейские в Афинах разогнали при помощи слезоточивого газа и водометов участников митинга против полицейского насилия, который проходил в районе Неа Смирни. Во время потасовки группа митингующих сбросила одного полицейского с мотоцикла и начала его избивать. Его доставили в местную больницу с травмой головы, сообщил сайт newsbreak.gr.

На митинг пришли 5–10 тыс. человек, которые протестовали против разгона аналогичной акции протеста в этом же месте в минувшее воскресенье. Митинг 7 марта начался после того, как в районе полиция избила дубинками молодого человека. Тогда против демонстрантов применили газ и светошумовые гранаты.