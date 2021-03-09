«Локомотив» в четвертый раз победил «Йокерит» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

9 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» провел четвертую игру серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финской командой «Йокерит». Матч в Ярославле завершился со счетом 4:1 в пользу ярославской команды. «Локомотив» стал победителем первого раунда серии плей-офф.

Ярославцы открыли счет в середине первого периода. Отличился при реализации численного преимущества Алексей Марченко. В середине второго периода «Йокерит» сравнял счет. Шайбу забросил Джонатан Пудас. Через четыре минуты Теему Пулккинен точным броском при реализации численного большинства снова вывел железнодорожников вперед. А уже в середине третьего периода Андре Петерссон отправил третью шайбу в ворота «Йокерита». За пять минут до окончания матча капитан «Локомотива» Владимир Ткачев делает счет 4:1.

В первых трех играх серии плей-офф победу также одержала ярославская команда. 3 марта «Локомотив» выиграл со счетом 1:0, 5 марта одержал победу с крупным счетом 5:0, а 7 марта выиграл в овертайме со счетом 3:2.

«Локомотив» выиграл первый раунд серии плей-офф, проходящей до четырех побед, со счетом 4:0. Все матчи проводились в Ярославле. Такое решение принял финский клуб, чтобы в условиях пандемии коронавируса избежать дополнительных поездок и пересечений границ.

Соперник «Локомотива» по второму раунду плей-офф определится после завершения соперничества в других парах плей-офф.

Антон Антонов