Штат управления ветеринарии в правительстве Татарстана сократили на 11%

Правительство Татарстана сократило с марта предельную штатную численность своего главного управления ветеринарии почти на 11% — с 82 до 71 единицы. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

При этом, согласно документу, месячный фонд оплаты труда управления по должностным окладам уменьшен на 11,6% — 1,56 млн до 1,38 млн руб.

Главное управление ветеринарии осуществляет в том числе госнадзор в области обращения с животными и имеет полномочия по федеральному госнадзору в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Татарстана.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"