Дело вывели из леса

Саратовский областной суд подтвердил невиновность бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Соколова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Следствие считало, что министр принял решение о ликвидации трех подведомственных учреждений, чтобы не платить долги по их налогам в размере 25 млн руб. Однако в декабре прошлого года районный суд не нашел в действиях чиновника состава преступления. Господин Соколов утверждает, что исполнял поручения правительства. Будет ли Дмитрий Соколов требовать восстановления на службе, пока ­не­известно.

Апелляционная инстанция не стала отменять решение Кировского районного суда Саратова, согласно которому бывший министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов признан невиновным в двух эпизодах преступлений. Следствие вменяло господину Соколову злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, повлекшее «существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства» (ч. 2 ст. 285 УК РФ), и превышение полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Уголовные дела в отношении Дмитрия Соколова были возбуждены в 2018 году, а переданы на рассмотрение районного суда лишь в марте 2020 года.

По версии следствия, с 2015 года господин Соколов, зная о долгах по налогам и страховым взносам трех подведомственных учреждений (ОГУ «Базарно-Карабулакский лесхоз», ОГУ «Петровский лесхоз» и ОГУ «Новобурасский лесхоз»), исключил их из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) без проведения легитимной процедуры их ликвидации и выплаты задолженностей. Следствие считало, что по указанию господина Соколова, сотрудники трех учреждений были переведены на работу в созданные ГАУ «Саратовская межрайонная лесосеменная станция» в Базарном Карабулаке, ГАУ «Петровск-лес» в Петровске и ГАУ «Новобурасский межрайонный лесопитомник» в Новых Бурасах, за которыми также было закреплено и имущество ликвидированных ­учреждений.

В результате принятых министром Соколовым решений бюджеты и государственные фонды, как считало следствие, недополучили более 25 млн руб.

Второй эпизод касался деятельности министра в 2015 году. Следствие полагало, что Дмитрий Соколов, достоверно зная о невыполнении части услуг по определению водоохраной зоны реки Малый Узень по государственному контракту со стороны исполнителя (ООО «Геодезия-Сервис»), превысил свои должностные полномочия и подписал акт приемки услуг, приняв их в полном объеме. На основании этого документа на расчетный счет коммерческой организации были, как считает следствие, необоснованно перечислены 1,3 млн руб. СК считает, что средства были израсходованы ненадлежащим образом.

После возбуждения уголовного дела Дмитрий Соколов уволился из саратовского правительства, его сменил Константин Доронин, который работает на этом посту до сих пор. Как на предварительном следствии, так и в ходе судебного разбирательства Дмитрий Соколов не признавал вину.

Согласно решению суда первой инстанции, 1 апреля 2015 года правительство Саратовской области издало распоряжение «О создании государственных автономных учреждений в сфере лесного хозяйства», которое требовало от профильного министра создания трех ГАУ.Документ подписал губернатор Валерий Радаев, и господин Соколов «обязан был исполнить данное распоряжение правительства области, что в итоге им и было сделано».

Также суд не выявил преступления и по второму эпизоду. Как сообщили в суде, было установлено, что Дмитрий Соколов подписал акт приема-сдачи оказанных услуг 3 ноября 2015 года после того, как работы, выполненные со стороны ООО «Геодезия-Сервис» по государственному контракту были приняты приемочной комиссией, состоящей из пяти человек, которые не выявили недостатков выполненных работ. «В связи с этим обстоятельством, Дмитрий Соколов, утверждая акт приема-сдачи оказанных услуг, не мог предполагать того обстоятельства, что работы выполнены не в полном объеме»,— отметили в суде.

Прокуратура Саратовской области не согласилась с приговором суда первой инстанции и подала апелляционное представление, в котором указывалось, что судом не дана надлежащая оценка действиям господина Соколова, а приговор суда фактически основан только на его показаниях. Прокуратура также отмечала, что суд не дал должной оценки показаниям свидетелей и письменным доказательствам, изложенным в приговоре, что привело к ошибочному пониманию фактических обстоятельств дела. Гособвинение попросило направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. Областной суд не нашел оснований для удовлетворения ­представления.

Намерен ли Дмитрий Соколов требовать возмещения ущерба за привлечение к уголовной ответственности или восстановления на службе в областном правительстве, пока неизвестно. Его адвокат Ольга Скитева вчера была недоступна для комментариев.

Прокуратура пока не приняла решения о дальнейшем обжаловании приговора.

Сергей Петунин