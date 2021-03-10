За прогулки денег не берут В Саратовской области не будет взиматься плата за посещение охраняемых природных объектов

В Саратовской области не будет взиматься плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Роман Бусаргин. Ранее, в июле 2020 года глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин ввел правила определения стоимости входа на такие территории, при этом регионам было позволено самостоятельно устанавливать ее размер. Эксперты поддерживают решение областной администрации, так как уверены, что нет объективных предпосылок для введения платы за присутствие на территории охраняемых природных зон в Саратовской ­области.

Жители Саратовской области не будут платить за посещение особо охраняемых природных территорий региона. Об этом говорится в постановлении областного правительства «Об особенностях посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Саратовской области», подписанном председателем правительства области Романом Бусаргиным.

Введение платы за посещение ООПТ в региональном правительстве обсуждали еще осенью прошлого года. Как писал „Ъ“, в сентябре чиновники планировали установить плату за посещение саратовского горпарка и природного парка «Кумысная поляна». При разработке соответствующего проекта постановления они обещали «максимально расширить» перечень категорий лиц, которые смогут бесплатно посещать особо охраняемую природную территорию. Но тогда возникли вопросы, как осуществлять контроль посещений таких мест.

Взимать плату за вход на природные территории было предложено летом 2020 года. Тогда, 13 июля, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление № 1039 об утверждении правил определения платы за посещение ООПТ для граждан, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах охраняемых объектов.

В документе говорится, что субъект РФ сам устанавливает стоимость прохода на природную достопримечательность, исходя из рекомендаций правительства РФ.Так, для особо охраняемых природных территорий регионального значения ее размер составляет «не менее 0,5 процента установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за одно посещение». По данным на январь 2021 года, средний прожиточный минимум для трудоспособного населения России составляет 12 505 руб., таким образом, стоимость посещения региональной ООПТ должна была составить порядка 60 руб. Бесплатно находиться в природной зоне предлагалось только отдельным категориям граждан, например, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, детям дошкольного и школьного возраста.

Всего в Саратовской области располагается 85 ООПТ. Самые известные из них — это природный парк «Кумысная поляна», памятники природы «Кудеярова пещера», Утес Степана Разина, «Куриловская тюльпанная степь», Саратовский городской парк культуры и ­отдыха.

По мнению эксперта общественного совета при Саратовской областной думе Ольги Бурутиной, с самого начала было ожидаемо, что эта плата не будет введена в регионе, так как для этого нет объективных предпосылок. «Если бы территории активно использовались и на них были созданы условия для пребывания и экологичного отдыха людей, тогда введение платы было бы вполне разумно»,— уточнила госпожа Бурутина, но, на ее взгляд, региональные ООПТ содержатся «в абсолютно бесхозном виде».

«На территориях, рассредоточенных по области, нет ничего для приема и пребывания посетителей, а также ухода за природными массивами. При этом городские ООПТ, такие как горпарк или сад Юннатов, пользуются большой проходимостью и очень популярны среди жителей. Там и так много способов собирать деньги с посетителей, поэтому вводить еще и плату за вход — это создавать угрозу тому бизнесу, который на этой природной территории сформировался»,— уверена эксперт.

Эколог Ольга Пицунова поддерживает решение правительства о неустановлении платы за посещение ООПТ. «Я рада, что наше правительство приняло взвешенное решение, потому что взимать плату за посещение, например, Кумысной поляны неразумно как минимум и абсолютно экономически нецелесообразно. С моей точки зрения, попытки ввести своебразный „налог на природу“ и взимать плату за доступ к природным ресурсам рекреационного назначения вообще абсурдно»,— считает она. При этом эколог полагает оправданным взимать плату за ущерб, если особо охраняемые природные территории страдают от интенсивного использования, как, например, прокладка дорог через эти места. «В результате появления дороги от Заводского до Ленинского района Саратова через Кумысную поляну вырубили значительное количество деревьев. Из-за нее загрязняется воздух. Это реальное негативное воздействие на ООПТ, которое надо бы как-то компенсировать»,— отметила госпожа Пицунова.

Мария Шахрай