В Геленджике отремонтируют 14 км набережной

Мэрия Геленджика планирует к летнему сезону отремонтировать 14 км городской набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В частности, будет отремонтировано покрытие балюстрады на площади 11,2 тыс. кв. м. Кроме того, на набережной планируется восстановить 5,7 тыс. кв. м плиточного мощения тротуаров, а также провести ремонт сетей наружного освещения. Параллельно с ремонтными работами планируется проведение работ по озеленению города, благоустройству парков и скверов.

«Ежегодно, с наступлением весны, коммунальные службы города приступают к благоустройству первой береговой линии. Соленая вода и ветры в осенне-зимний период губительны для покрытия балюстрады, металлических конструкций светильников и тротуарной плитки», - отмечают в мэрии курорта.

На текущий ремонт балюстрады набережной в городе-курорте Геленджик в 2021 году планируется потратить больше 3,8 млн руб. Такая сумма значится в позиции плана-графика, размещенного на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Это на 35,7% или на 1 млн руб. больше, чем было запланировано в 2020 году. В настоящее время торги еще не объявлены.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, годом ранее цена контракта текущего ремонта балюстрады набережной в городе-курорте Геленджик составила более 2,2 млн руб. При этом начально объявленная цена закупки равнялась сумме, превышающей 2,8 млн руб. Предприятие, выигравшее тендер в 2020 году – ИП Дымов.

В ноябре 2020 года на набережной Геленджика начался демонтаж кафе, построенных во времена СССР. В январе 2021 года был продолжен демонтаж построек, которые, по мнению властей города, портят внешний вид набережной.

Елена Зуева