В Сочи бухгалтер предстанет перед судом за присвоение 12 млн рублей своих работодателей

Уроженку Красноярского края, работавшую в Сочи бухгалтером в трех коммерческих организациях, обвиняют в присвоении денежных средств на общую сумму около 12 млн руб. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщает пресс-служба УВД курорта.

По данным следствия, 31-летняя обвиняемая в течение 1,5 лет без ведома руководителей переводила деньги организаций на расчетные счета, с которых затем снимала средства и распоряжалась ими по своему усмотрению. Операции злоумышленница подкрепляла подложными документами, в которые вносила ложные сведения о получателях денег и назначении платежей. Таким образом было присвоено около 12 млн руб.

На время предварительного следствия с обвиняемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице в случае признания ее вины, - лишение свободы на срок до 10 лет.

Ольга Логинова