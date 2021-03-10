«Индюшкина» выводят с территории «Урала»

Россельхозбанку и бывшему конкурсному управляющему Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК) Александру Иващенко не удалось признать недействительным собрание кредиторов предприятия. В прошлом году ООО «Фармэллинрус», обладающее более чем половиной голосов конкурсных кредиторов, проголосовало за то, чтобы признать недействительными договоры аренды имущественного комплекса БПК, заключенных с ООО «Птицеводческий комплекс «Урал». По мнению кредитора, размер арендной платы значительно ниже рыночной.

Арбитражный суд Башкирии отказал экс-конкурсному управляющему БПК имени Гафури Александру Иващенко и Россельхозбанку в признании недействительным решения собрания кредиторов предприятия от 20 марта 2020 года. Тогда кредиторы обязали управляющего подать иск о признании недействительными двух договоров аренды имущества БПК, заключенных с ООО «Птицеводческий комплекс «Урал» (подконтрольно бизнесмену Александру Клячину). В случае отказа конкурсного управляющего, кредиторы поручили подать иск ООО «Фармэллинрус» предпринимателя Балаша Балашова, которое контролирует 51,8% требований кредиторов в соответствующем реестре.

БПК, который принадлежал дочери предпринимателя Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и экс-владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову, в марте 2019 года был признан банкротом. Одним из основных кредиторов стал Россельхозбанк (12,7 млрд руб.), который инициировал передачу имущества БПК в аренду «Уралу».

С решением собрания кредиторов Александр Иващенко и Россельхозбанк не согласились. В апреле прошлого года они подали заявление о признании его недействительным. Истцы указали, что «Фармэллинрус» подал заявку о включении в повестку собрания спорных вопросов во время регистрации участников, но суд пришел к выводу, что собрание кредиторов было правомочным, а оспариваемое решение принято в пределах его компетенции.

Рассмотрение иска «Фармэллинрус» об оспаривании арендных договоров с «Уралом», который компания подала весной 2020 года, отложено до вступления в силу решения по иску банка и Александра Иващенко.

В октябре прошлого года Александр Иващенко был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего БПК. Вместо него был назначен Рустэм Саитгареев.

Представитель «Фармэллинрус» Юрий Крысанов сообщил „Ъ“, что стоимость аренды имущества БПК была занижена. По его информации, за 225 объектов недвижимости, 17 земельных участков и более 1,1 тыс. производственных объектов «Урал» выплачивал 480,3 тыс. руб. в месяц (с 2020 года — 2,5 млн руб.). В компании уверены, что рыночная стоимость аренды — не менее 15 млн руб. в месяц. В «Фармэллинрус» намерены взыскать с «Урала» недополученную прибыль: кредитор подал в суд ходатайство о назначении экспертизы по определению рыночной стоимости аренды на дату заключения договоров.

Александр Иващенко, Рустэм Саитгареев и гендиректор птицеводческого комплекса «Урал» Геннадий Бондарь вчера отказались от комментариев.

В Россельхозбанке на запрос „Ъ“ не ответили.

Ранее в минсельхозе Башкирии сообщали, что «Урал» и Россельхозбанк вели переговоры о выкупе имущественного комплекса БПК.

Первые торги, которые были назначены на сентябрь прошлого года, не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда за имущество БПК конкурсный управляющий просил 6,58 млрд руб. Повторный аукцион должен состояться сегодня. Начальная стоимость имущества снижена до 5,9 млрд руб.

Партнер компании «Правовая группа» Владимир Шалаев считает, что перспективы отмены решения суда в апелляции маловероятны. Юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков оценил их как «средние и ниже среднего». Комментируя иск «Фармэллинрус», юрист отметил, что компания применяет верную тактику: «Тактика по указанию на недостаточную ставку аренды имущества в целом верна».

Влада Шипилова