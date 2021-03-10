Прокуратуру привлекли к национальному вопросу

Общественная палата Башкирии пожаловалась в региональную прокуратуру на казанский портал «Реальное время». Поводом для обращения стал материал поэтессы Нажибы Сафиной «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?». В нем госпожа Сафина пишет, что живущие в Башкирии татары жалуются ей, что в республике их вынуждают записываться башкирами. В Общественной палате Башкирии считают, что спорная статья формирует «убеждение о фактах массового притеснения татарского населения» в регионе и «негативное, враждебное отношение к башкирскому населению». Нажиба Сафина с доводами жалобы не согласна.

Общественная палата Башкирии обратилась к прокурору республики Владимиру Ведерникову с жалобой на статью татарской поэтессы Нажибы Сафиной «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?», опубликованную на казанском портале «Реальное время» 3 марта. Спорный текст является переводом на русский язык материала госпожи Сафиной, который 25 февраля был напечатан в газете «Татарстан яшьлре». Как следует из предисловия, материал поэтессы составлен из отрывков ее разговоров с татарами, живущими в Янаульском районе Башкирии. Она пишет, что собеседники жалуются на проводимую в республике «башкиризацию», отсутствие прессы на татарском языке и склонения «записываться башкирами» на предстоящей в апреле переписи населения.

Обращение Общественной палаты к прокурору республики (копия имеется в распоряжении „Ъ“) подписал заместитель председателя Рамиль Рахимов. В жалобе указано, что статья содержит «признаки возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности, языка, происхождения». «Исходя из общей смысловой направленности материала, авторы статьи под видом критики процесса „башкортизации“ населения формируют у читателя убеждение о фактах массового притеснения татарского населения в республике по признаку национальности, тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению»,— указано в обращении.

Члены Общественной палаты просят прокуратуру Башкирии провести проверку, установить причастных лиц и дать их действиям юридическую оценку.

Председатель Общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов заявил „Ъ“, что опубликованный в «Реальном времени» текст — это «прямо Сталинград какой-то, фашисты у ворот». «Нам кажется, что с подобными явлениями российское государство должно бороться. У нас в республике были силы, которые пытались спекулировать на национальном вопросе, но особенных успехов они не добились»,— добавил он. Господин Мурзагулов отметил, что палату удовлетворит «любой исход (прокурорской проверки.— „Ъ“), который заставит задуматься тех, кто пытается раздуть у нас Югославию».

В прокуратуре Башкирии сообщили, что обращение в ведомство пока не поступало.

Нажиба Сафина заявила „Ъ“, что о жалобе узнала от журналистов. По ее словам, никакого разжигания розни в тексте не было, она просто передавала слова татар, живущих в Башкирии. «Я удивлена, что Общественная палата, будучи показателем справедливости, пытается делать обратное. Нас убеждают лжеученые и политики в том, что в Башкирии живут только башкиры, но ведь татар там живет даже больше, чем в Татарстане. В 1920-ые годы изменили границы между республиками, но от этого ведь не меняется национальность»,— пояснила госпожа Сафина.

По результатам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, татары занимали в Башкирии третье место по численности (около 25%) после русских (36%) и башкир (29%).

В редакции портала «Реальное время» вчера не удалось получить комментарий.

Член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин расценивает обращение в прокуратуру как «не попытку разобраться, а попытку запугать татарскую общественность и заткнуть всем рты». «Вы вначале выясните — реальны ли факты подобного перекоса в национальной политике, действительно ли ущемляются национальные права татарского населения, в том числе по части подготовки к переписи населения или нет»,— отметил господин Гарифуллин.

Елена Чиркова