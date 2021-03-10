Крипта за пазухой

Петербургский парламент сегодня, 10 марта, рассмотрит законопроект, который должен синхронизировать городское и федеральное законодательство. Госслужащие и депутаты всех уровней должны будут декларировать «цифровую валюту», если они такую приобретали. Эксперты отмечают, что биткоином пользуются специально, чтобы скрывать активы, а процессы купли-продажи проводятся через иностранные биржи. Таким образом, у российских контрольных органов почти нет возможности уличить чиновника в неуказании части средств в декларации. Однако в стране действует закон, обязывающий сообщать о наличии криптокошельков.

Инициированный прокуратурой законопроект предполагает внесение изменений в законы Петербурга о подаче сведений о доходах и расходах государственных, муниципальных служащих, а также депутатов всех уровней. Теперь в свои декларации они обязаны будут вносить «цифровые финансовые активы и цифровую валюту». В закон о проверке добавят пункт о том, что проверять наличие криптовалюты нужно с помощью «операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов». Данный проект нацелен на приведение городского законодательства в соответствие с ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте».

Самый богатый депутат ЗакСа, член фракции КПРФ Александр Рассудов отметил, что не слышал о том, чтобы владельца криптовалюты можно было вычислить. «У меня такой валюты нет, я консервативен в этом плане: надо либо разбираться, либо не надо пробовать. Наличие биткоинов и прочих криптовалют никто не афиширует, ведь смысл их в том, чтобы держать деньги в тишине. Что касается проверок, то не знаю, как наши органы будут осуществлять контроль: закон всегда отстает от жизни, а с точки зрения развития высоких технологий наш закон плетется позади жизни. Насколько я слышал, для обращения цифровых активов используют биржи Юго-Восточной Азии, поэтому как наши органы будут налаживать контакты, захочет ли им кто-то предоставлять сведения, неясно. У нас недавно гарант Конституции выступал, говорил, что надо лучше расследовать киберпреступления, а пришли в итоге к тому, что странички в соцсетях на предмет призывов к митингам будут мониторить»,— отметил парламентарий.

Руководитель направления «Разрешение IT- & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле также отметил, что суть криптокошелька в том, чтобы невозможно было установить его владельца. «Реализация контролирующей функции за декларированием "цифровых финансов" будет затруднительной, поскольку сам по себе смысл криптокошелька заключается в его анонимности и невозможности получения достоверных сведений о принадлежности кошелька тому или иному лицу. Данная мера, скорее всего, направлена на привлечение к ответственности чиновников, которые в добровольном порядке не задекларировали цифровые активы и о них стало известно в последующем. О существовании подобного вида актива может стать известно в рамках судебных разбирательств (например, банкротство, бракоразводный процесс) либо в результате проведения обыска в рамках уголовного дела (при выявлении материальных носителей с доступом к кошельку). К слову, схожая ситуация складывается в отношении иностранных гражданств и банковских счетов, о существовании которых не так просто узнать в официальном порядке»,— рассказал “Ъ” эксперт.

Дарья Титкова, руководитель практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-Консалт», отметила, что госорганы могут узнать держателя криптовалют лишь в случае его добровольного рассказа. «Криптовалюта стала популярной в том числе и потому, что невозможно персонализировать кошельки в отличие от банковских счетов. С января 2021 года криптовалюта отнесена в РФ к имуществу. Следующим шагом Госдума одобрила в первом чтении законопроект, в котором как раз законодатель обязывает физлиц и юрлиц сообщать в налоговый орган об операциях с криптовалютами. Такая обязанность возникает при условии совершения операций, превышающих за год 600 тыс. рублей (порядок расчета еще не разработан). В этом же законопроекте предусмотрена ответственность за невыполнение указанной обязанности по раскрытию информации об операциях, пока законодатель вводит штраф в размере 10% от суммы самой крупной сделки. В соответствии с одобренным законопроектом лицо, совершающее операции с криптовалютами, будет обязано сообщить о них в налоговый орган и уплатить налог с дохода. В связи с чем не приходится больше говорить об анонимности держателей криптовалюты. Более того, в соответствии с ФЗ "О полиции" правоохранительные органы вправе запрашивать любую необходимую информацию, в том числе и персональные данные, а то, что знают госорганы, сложно отнести к анонимной информации»,— подчеркнула госпожа Титкова.

Олег Дилимбетов