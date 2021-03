Для VIP-охоты вышли сроки

В Сочи суд отменил приговор бывшей сотруднице Кавказского биосферного заповедника Вилене Воиновой, которая ранее была осуждена к обязательным работам за клевету в адрес директора заповедника Сергея Шевелева. В 2018 году издание The Insider на основании интервью госпожи Воиновой опубликовало статью о браконьерской охоте для VIP-персон, которая якобы организуется руководством заповедника. Материал по решению суда удален из открытого доступа.



Адлерский районный суд Сочи отменил приговор в отношении бывшей сотрудницы ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» Вилены Воиновой, которая ранее была признана виновной в клевете с использованием СМИ (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), сообщил “Ъ-Юг” адвокат подсудимой Михаил Беньяш. Мировой суд приговорил госпожу Воинову к обязательным работам на срок 180 часов, однако апелляционная инстанция указала на истекший 15 февраля срок давности привлечения к уголовной ответственности и прекратила уголовное преследование.

Михаил Беньяш пояснил “Ъ-Юг”, что Вилена Воинова не признала себя виновной и настаивала на оправдательном приговоре, однако обжаловать решение о прекращении дела по сроку давности не намерена. «Моя подзащитная в течение трех лет находится в состоянии постоянного стресса, сейчас она хочет забыть об этой истории», — сказал адвокат.

Как следует из приговора, в феврале 2018 года интернет-издание The Insider опубликовало статью журналиста Софьи Русовой «Приезжал рыбачить и Медведев. Как организована браконьерская охота и рыбалка для VIP-персон в Кавказском заповеднике» (в настоящее время материал удален с сайта The Insider по решению суда). Журналист со ссылкой на анонимный источник из числа сотрудников Кавказского заповедника сообщила о различных нарушениях, якобы допущенных директором заповедника Сергеем Шевелевым, в том числе о том, что первые лица государства якобы приезжают на особо охраняемые территории для того, чтобы рыбачить и охотиться. Копии публикации были разосланы руководителям нескольких российских заповедников, а также тогдашнему главе Министерства природных ресурсов РФ Сергею Донскому. Рассылка пришла с адреса бывшей сотрудницы строительного отдела ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» Вилены Воиновой. Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пятигорский городской суд и Адлерский районный суд Сочи признали опубликованные сведения недостоверными и порочащими его имя, издание The Insider получило предписание удалить публикацию и опровергнуть изложенные сведения. Кроме того, директор заповедника получил право на компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. руб.

В ходе судебных процессов выяснилось, что между Виленой Воиновой и Сергеем Шевелевым, которые какое-то время сожительствовали, в 2017 году возник конфликт, женщина уволилась из заповедника и уехала в Пятигорск. Вскоре после этого она обратилась к журналисту Софье Русовой и рассказала о том, что ее бывший сожитель преследует ее и обижает. Софья Русова, Вилена Воинова и ее адвокат встретились в Краснодаре в офисе партии «Яблоко», журналист записала на диктофон разговор, в котором госпожа Воинова рассказывала о своей личной ситуации, а также о различных нарушениях в работе заповедника, о которых она якобы знала как человек, близкий директору. В публикации The Insider эти данные были изложены от лица анонимного источника, но во время следствия и суда журналист Софья Русова раскрыла данные своего собеседника. Журналист признала, что достоверного подтверждения фактов охоты и рыбалки для VIP-персон в Кавказском заповеднике, кроме слов госпожи Воиновой, у нее не было. При этом Софья Русова утверждает, что Вилена Воинова одобрила и согласовала текст публикации, отдавая себе отчет по поводу возможных рисков.

В свою очередь, защита Вилены Воиновой настаивает на том, что женщина не видела текст статьи и не имела представления о том, каким образом будет использован разговор с ее участием.

Получить комментарий директора ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» Сергея Шевелева не удалось – его мобильный телефон оказался выключен.

Анна Перова, Краснодар