Конкурсный управляющий бросил перчатку

Конкурсный управляющий Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики (ЛЧПФ) добился привлечения к субсидиарной ответственности предпринимателя Владимира Володина, который с 2012 года контролировал предприятие. Суд установил, что господин Володин передал управляющему не все документы компании, из-за чего у последнего теперь нет возможности сформировать конкурсную массу. Размер ответственности Владимира Володина будет определен поз­же. Конкурсный управляющий ЛЧПФ намеревался также взыскать 244,9 млн руб. с бывшего руководителя фабрики Игоря Торбеева, однако ему субсидиарной ответственности удалось избежать.



Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» Ильи Вайнберга о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Гос­подин Вайнберг потребовал привлечь бывшего руководителя ЛЧПФ Игоря Торбеева к субсидиарной ответственности по обязательствам компании и взыскать с него 244,9 млн руб. Также управляющий попросил суд привлечь к солидарной субсидиарной ответственности господина Торбеева и Владимира Володина.

Напомним, ООО «ЛЧПФ» управляло производственными мощностями Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики. С 2012 года контро­лируется структурами, близкими к бывшему партнеру фирмы «Вилс» Владимиру Володину. В июне 2018-го в отношении ООО «ЛЧПФ» было открыто конкурсное производство.

Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности Игоря Торбеева, по мнению конкурсного управляющего, является то, что он своевременно не обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом. Управляющий считает, что господин Торбеев должен был подать такое заявление еще 21 декабря 2014 года, так как на тот момент фабрика имела признаки неплатежеспособности. Также управляющий указал, что после возбуждения дела о банкротстве ЛЧПФ господин Торбеев и Владимир Володин не передали ему финансовые документы предприятия в полном объеме.

Игорь Торбеев представил пояс­нения, в которых возражал против удовлетворения заявления управляющего. Бывший руководитель ЛЧПФ считает, что на указанную дату у него не было оснований для подачи заявления о признании компании несостоятельной. В более поздние периоды он не мог обратиться с таким заявлением, поскольку рассматривалось заявление о признании фабрики банкротом. Представитель господина Торбеева также заявил, что фактически контролирующим должника лицом с конца 2012 года являлся Владимир Володин.

Господин Володин тоже не согласился с заявленными требованиями. Он сообщил, что в 2018 году передал бухгалтерские документы предприятия Вадиму Трусову, который тогда временно исполнял обязанности конкурсного управляющего. О передаче документов был составлен акт. Кроме того, часть документации высылалась по электронной почте. Иные документы и материальные ценности находились на фабрике. Акт о передаче товарно-материальных ценностей и документации господин Трусов тогда подписывать не стал, мотивируя тем, что сначала надо провести полную инвентаризацию. С того момента на территории предприятия Владимир Володин не был.

Суд пришел к выводу, что, несмотря на финансовые затруднения ЛЧПФ в 2014 году, Игорь Торбеев добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, прикладывая для этого максимальные усилия и выполняя экономически обоснованный план. Оснований для привлечения господина Торбеева к субсидиарной ответственности из-за не переданных управляющему документов суд тоже не нашел, поскольку этих документов у него фактически не было.

В отношении Владимира Володина установлено, что он передал Вадиму Трусову запрашиваемые документы лишь частично. Из бухгалтерского баланса фабрики на конец декабря 2017 года следует, что на тот момент активы предприятия составляли 38,1 млн руб. Однако пояс­нений о судьбе указанных активов и первичных документов относительно их реализации господином Володиным представлено не было. Отсутствие первичной документации должника, по мнению суда, стало для управляющего препятствием при формировании конкурсной массы для последующего удовлетворения требований кредиторов. В связи с этим суд признал доказанным наличие оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности. При этом, поскольку пока идет формирование конкурсной массы, определить точный размер ответственности невозможно. Производство по заявлению управляющего суд приостановил до окончания расчетов с кредиторами ООО «ЛЧПФ».

Екатерина Артемова