Пора за депо

Региональные и городские власти рассматривают возможность освобождения трамвайного депо в Разгуляе с переносом располагающегося там сейчас ремонтного цеха в другое место. По данным источников „Ъ-Прикамье“, освободившееся пространство депо мэрия предлагает организовать наподобие Даниловского рынка в Москве — с торговлей продуктами, с фуд-кортом и ярмарками. Объект может стать продолжением культурного кластера «Завод Шпагина», находящегося рядом. Эксперты считают, что приспособление трамвайного депо под современное использование актуально, но потребует серьезных финансовых вложений.



По данным источников „Ъ-Прикамье“, в краевых и городских структурах обсуждаются варианты переноса цеха ремонта МУП «Перм­горэлектротранс» в Разгуляе на другое место. Среди них — разместить цех в депо «Красный Октябрь» по ул. Трамвайной, 3, либо построить новое в Индустриальном районе Перми. Перенос ремонтного цеха на «Красный Октябрь» обойдется примерно в 120 млн руб., тогда как строительство нового ремонтного комплекса будет стоить значительно дороже. Для размещения ремонтного цеха на территории существующего депо необходимо будет возвести здание, а при строительстве нового комплекса муниципалитету понадобится крупный участок в 6 га, который можно найти только в отдаленных территориях города.

По данным источников „Ъ-Прикамье“, мэрия предлагает использовать депо для организации круглогодичной ярмарки, которое станет продолжением культурного кластера «Завод Шпагина». «Там планируется организовать современное круглогодичное ярмарочное пространство типа Даниловского рынка в Москве»,— пояснили собеседники „Ъ-Прикамье“. К проекту предполагается привлечь частного инвестора. Напомним, в Москве на месте бывшего Даниловского рынка построен торговый комплекс общей площадью 3,5 тыс. кв. м, который занимают сотни продавцов продуктов (овощей, фруктов, мяса, морепродуктов). На фуд-корте представлено около 30 ресторанных концепций. На рынке проводятся ярмарки и различные events.

«В настоящее время рассматривается вопрос переноса цеха на более подходящую площадку, а также обсуждаются варианты дальнейшего использования здания»,— подтвердили в пресс-службе администрации города. Также в пресс-службе уточнили, что трамвайное депо по ул. Пермской, 1 принадлежит МУП «ПГЭТ», там находится ремонтно-восстановительный участок. Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 7,1 тыс. кв. м. В цехе ремонтируются и изготавливаются узлы и агрегаты, необходимые для текущих и капитальных ремонтов трамваев, осуществляются все виды металлообработки для нужд предприятия, ремонт и изготовление катушек трансформаторов для обогрева стрелочных переводов.

По данным „Ъ-Прикамье“, проект переноса ремонтного цеха с Разгуляя уже получил предварительное одобрение правительства.

Здание трамвайного депо в Разгуляе, построенное в 1916 году, является объектом культурного наследия регионального значения. В публичной кадастровой карте указано, что разрешенное использование трамвайного депо — под промышленные объекты: одноэтажное кирпичное здание парка, здание планового ремонта, здание механического цеха, служебное здание, столовую, теплую стоянку для спец­автотранспорта.

Напомним, во время губернаторства Олега Чиркунова краевые власти хотели создать в депо выставочное пространство наподобие столичного Винзавода. В 2013 году региональные власти во главе с губернатором Виктором Басаргиным также предлагали городу отдать депо под музей современного искусства PERMM. На тот момент в составе депо сохранились мастерские, склад и административное здание.

Глава фонда поддержки культурных инициатив «Новая коллекция» Надежда Агишева отметила, что депо отапливается угольной котельной и требует серьезных финансовых вложений. «Хорошо, если найдется инвестор, который приспособит здание под коммерческое использование, например, под рынок или ресторанный комплекс»,— считает Надежда Агишева. Она отметила, что проблемой здания является недостаток парковочных мест. По ее мнению, использование депо в культурных целях выглядит «заманчивым», однако может оказаться «очень дорогостоящим». По словам госпожи Агишевой, это связано с повышенными требованиями к инфраструктуре музеев — климат-контроль, вопросы безопасности посетителей и тому подобное.

Гендиректор ресторанной группы «Фо-Рест» Вадим Яхнин (ресторан LesMarches, ресторанный дом «Дунай», азиатское бистро «Меконг», гриль-таверны «Монтенегро») считает, что по ул. Пермской, 1 можно создать рынок еды, как в Москве в бывшем здании трамвайного депо — фуд-молл «Депо», или как гастромаркет «Вокруг света». Гос­подин Яхнин напомнил, что в Перми уже есть гастромаркет «Рынок еды», но размещение нового заведения на большой площади депо позволит ему стать местом притяжения для жителей и гостей Перми. «Я считаю, что городу не хватает нашего „рынка еды“. И если под него будет отведено большое пространство, то идею можно будет отлично реализовать, потому что депо имеет хорошую транспортную доступность»,— высказался гендиректор «Фо-Рест».

Евгения Ахмедова