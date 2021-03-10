Продажи покатились вверх

Продажи легковых автомобилей в регионах Сибири в первые два месяца 2021 года по сравнению с началом прошлого года увеличились на 8,7%, отмечает «Автостат инфо». Банки заявляют о значительном росте автокредитования: к примеру, ВТБ в январе–феврале выдал сибирякам на 46% больше кредитов на автомобили, чем за тот же период 2020 года. Долги по автокредитам в Сибири при этом выросли на 24% и достигли 4,4 млрд руб. Коллекторы объясняют динамику ажиотажным спросом со стороны опасающихся роста цен заемщиков — не все из них трезво оценивают собственную платежеспособность.

Рост авторынка Сибирского федерального округа (СФО), по данным «Автостат инфо», в первые два месяца 2021 по сравнению с январем–февралем 2020 года составил 8,7% (отдельно: в январе рост составил 8,4%, в феврале — 8,6%). Было продано 15,4 тыс. легковых автомобилей, в том числе 3,7 тыс. — российского производства (+21%). В пятерку самых продаваемых марок сибирского авторынка в январе–феврале вошли Lada (+31,2% к январю–февралю 2020 года, 3,4 тыс. шт.), Kia (+10,9%, 2,1 тыс. шт.), Hyundai (+ 9,8%, 1,99 тыс. шт.), Toyota (+3,8%, до 1,3 тыс. шт.) и Renault (+3,6%, до 1,2 тыс. шт.). Среди моделей самыми востребованными в СФО в начале года стали Lada Granta (1,18 тыс.), Hyundai Creta (1,15 тыс.), KIA Rio (1,07 тыс.), Lada Vesta (855) и Hyundai Solaris (637).

В «Автостат инфо» уточнили, что учитывают продажу автомобиля по моменту его регистрации в ГИБДД. В то же время владелец омского автохолдинга «Феникс-авто» Сергей Сырников объяснил „Ъ-Сибирь“, что большая часть «выданных» клиентам в январе–феврале 2021 года автомобилей была законтрактована еще в прошлом году. «Весь 2020 год наблюдался дефицит автомобилей в связи с перебоями на производстве у смежников. На самом деле в январе–феврале новых клиентов было крайне мало, контрактов тоже. Мы просто привозили машины и выдавали клиентам»,— объяснил он.

Как ранее сообщал „Ъ“ со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса, в целом по России реализация легковых автомобилей в январе сократилась на 4,2%, а в феврале рынок показал символический рост на 1%. Руководитель отдела продаж Toyota «Восток моторс» Николай Видинеев в беседе с „Ъ-Сибирь“ предположил, что большая динамика сибирского авторынка может быть связана с перераспределением квот импортеров: «Мы в пандемию работали лучше, продавали больше, чем другие регионы. Перераспределяются силы: условно, Юг России, который оказался в самом эпицентре пандемии, на фоне кризисов не смог взять на себя нужное количество автомобилей, соответственно, их взяли города Сибири. На фоне большей доступности — и продали больше»,— сказал он.

Рост спроса на автомобили сказался и на рынке автокредитования. Так, ВТБ в начале 2021 года по сравнению с январем–февралем 2020 года увеличил выдачу автокредитов в Сибири на 46% (до 900 млн руб.), в Новосибирской области — на 54% (до 170 млн руб.). По данным заместителя управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС-банка Сергея Хлебникова, объем автокредитов, выданных банком в СФО, в январе–феврале 2021 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза, по Новосибирску — в 2,1 раза. При этом он оговорился, что РГС-банк новый игрок на рынке. Господин Хлебников также обратил внимание, что благодаря рекордно низкой ключевой ставке ЦБ в последний год банки снижали ставки на активном рынке для привлечения клиента. «Однако потенциал снижения исчерпан, и не за горами прогнозируемый рост»,— считает он.

Начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий считает, что на рост автокредитования в РФ во многом повлиял отложенный спрос населения, так как многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года. В целом по стране, по данным автобизнеса ВТБ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 20%. Общий размер среднего чека по кредиту в ВТБ на автомобиль в феврале 2021 года вырос в сравнении с прошлым февралем на 27%, превысив 1 млн руб.

В марте, по оценкам экспертов, рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5–6%. По словам Владимира Высоцкого, на это будут влиять несколько факторов: «Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет. Второй фактор — мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили, и как следствие — увеличение спроса на машины данного сегмента».

Сергей Хлебников в этом году также рассчитывает на рост рынка автокредитов на фоне восстановления уровня продаж новых автомобилей и продолжения роста кредитных сделок в сегменте авто с пробегом. По его прогнозу, рост цен при этом может затормозиться «при условии укрепления национальной валюты и заполнения складов новоприбывшими автомобилями», так как основным стоп-фактором для рынка, по его словам, выступает именно дефицит автомобилей, особенно с пробегом. Положительное влияние на рынок, по мнению господина Хлебникова, окажет увеличение объема господдержки, от которой рынок остается зависимым. Сергей Хлебников также полагает, что в этом году получат развитие цифровые каналы обслуживания клиентов, в которые перемещается конкуренция.

«По итогам 2020 года автокредитование стало достаточно высокорискованным сегментом, так как рост просроченной задолженности в том же СФО составляет порядка 24%, и в объемном выражении показатель находится на уровне 4,4 млрд рублей»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. Рекордные темпы прироста, по его данным, зафиксированы в Алтайском крае (33%), минимальные — в Новосибирской области (15%) и Республике Алтай (15%). Эксперт полагает, что по итогам 2021 года динамика роста просроченной задолженности, скорее всего, продолжится и может достигнуть 15–20%.

Управляющий директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Павел Михмель считает, что рост просрочки по автокредитам, который наблюдается практически во всех регионах, «является прямым следствием совместной политики автосалонов и банков, которые после трехмесячного простоя в пик пандемии (апрель–июнь) начали активно наверстывать план продаж с использованием автокредитования». «Кроме того, на ситуацию оказало влияние и общее настроение заемщиков, которые, опасаясь резкого роста цен на автомобили, спешили совершить покупку, не оценивая свои возможности и оформляя кредиты на большие суммы»,— заключил эксперт.

Дарья Решетникова