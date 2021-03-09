В Краснодаре откроют обновленный скейт-парк в сквере Дружбы народов

Завершилось сооружение бетонных конструкций скейт-парка в сквере Дружбы народов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Новая зона для занятий экстремальными видами спорта появилась на месте вышедших из эксплуатации фанерно-каркасных конструкций 2014 года постройки.

В состав парка входят скейт-плаза, перила, ступени, фан-бокс, поворотная и разноуровневая разгонки. Модули площадки предназначены для катания на скейтбордах, роликах, велосипедах BMX и самокатах.

Застройка площадки стартовала в ноябре 2020 года и велась на средства, выделенные из городского бюджета. В настоящий момент все работы по монтажу конструкций зоны катания завершены, осталось благоустроить прилегающую территорию. По прогнозам администрации, скейт-парк будет готов принять спортсменов уже к началу летнего сезона.

Скейт-парк в сквере Дружбы народов стал четвертым по счету в Краснодаре. В настоящий момент работают также зоны для экстремальных видов спорта возле ДС «Олимп», в парке «Краснодар», в скверах 80-летия образования Краснодарского края и Вишняковском. Здесь в апреле 2021 года пройдет чемпионат России по скейтборду.

Ольга Логинова