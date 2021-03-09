В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

Минздрав Татарстана сообщил еще о трех смертях от коронавирусной инфекции. Речь идет о двоих мужчинах 1938 и 1980 годов рождения и женщине 1945 года рождения. Таким образом в регионе за время пандемии, по официальным данным на 9 марта, умерли 367 человек.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают чиновники.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"