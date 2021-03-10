СКА оставил женщин без подарка

Сегодня СКА и минское «Динамо» проведут в Ледовом дворце пятый матч первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Серия складывается так, как и предсказывали: СКА выиграл три матча, но позавчера, 8 марта, в Минске соперники сумели «размочить», одержав первую победу. Тренер СКА Валерий Брагин сказал, что команда поздравит женщин с праздником «в следующий раз», а тренер «Динамо» канадец Крейг Вудкрофт не исключил, что его игроки еще выйдут победителями противостояния.

Вообще говоря, отыграться в серии плей-офф со счета 0–3 смогла за всю историю только одна команда. И это СКА: весной 2015-го армейцы, проигрывая одноклубникам из Москвы всухую, выиграли четыре подряд матча, а затем взяли свой первый Кубок Гагарина.

Сейчас не похоже на то, что динамовцы Минска способны совершить такой же «камбэк». Да, они выиграли четвертый матч, но одну игру команда из Белоруссии должна была «зацепить»: так предсказывали все эксперты. Раньше же бывало, что СКА, поведя в серии 3–0, нарочно, как говорят, проигрывал один из матчей в гостях, чтобы вернуть дуэль в Петербург и пополнить кассу клуба с помощью лишнего матча.

Все это, конечно, конспирология. Но сегодня все ждут победы от СКА. Кроме канадского наставника минчан Крейга Вудкрофта. Он после игры, состоявшейся в понедельник, выдал спич, смысл которого сводился к тому, что «Динамо» — такая же команда, как СКА, а по духу и характеру даже лучше, игрокам просто надо поверить в себя — и тогда можно выиграть серию целиком. Четвертый матч армейцы проиграли 1:2. Решающую шайбу забросил за несколько минут до финальной сирены форвард «Динамо» Денис Мосалев.

«Жег глаголом» Вудкрофт и 6 марта — когда динамовцы проиграли СКА третий матч серии в столице Белоруссии со счетом 3:4. Все решилось в овертайме, когда за несколько секунд до окончания овертайма точный бросок нанес канадский легионер петербургской команды Линдей Вей. В этот момент на льду находились пятеро игроков СКА и трое «Динамо». Удаления оспорили не только тренер хозяев, но и зрители, собравшиеся в минском дворце спорта: они закидали лед бутылками в знак протеста. Все-таки бунтарский дух из жителей столицы Белоруссии не выветрился. Вудкрофт не стал прямо говорить, что арбитры судят в пользу СКА. Он поблагодарил зрителей за поддержку, сказав: «Все и так видят, что происходит».

Обвинения в том, что СКА помогают судьи,— уже традиция. Часто в «пограничных» ситуациях решения принимаются в пользу петербургской команды, это правда. Но явного криминала нет. Победный гол «Динамо» в четвертом матче можно было не засчитывать — был намек на помеху вратарю со стороны соперника. Но шайбу Мосалева не отменили, и «Динамо» выиграло. Похоже на то, как судили накануне футбольный «Зенит» в Казани: дали пенальти в его ворота, дали пенальти в ворота «Рубина», но Артем Дзюба не забил. Просто в руководстве «Зенита» нет такого человека, как Роман Ротенберг, который занимает много постов в российском хоккее: глава штаба СКА, глава штаба сборной России, вице-президент СКА, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги, вице-президент Федерации хоккея России. Тут не захочешь — начнешь подозревать.

По игре СКА все равно сильнее. И по составу тоже. Первые матчи, состоявшиеся в Петербурге, армейцы выиграли со счетом 4:2 и 6:4. Впрочем, если динамовцы сумеют закрыть самых острых игроков СКА, как сделали в четвертом матче, у них появятся шансы. Сложность в том, что у команды из Белоруссии нет права на ошибку: еще одна победа СКА «закроет» серию. Психологическое преимущество на стороне команды Валерия Брагина. Осталось подкрепить его игрой в Ледовом дворце — чтобы поздравить девушек с прошедшим 8 марта, как тренер пообещал после поражения в четвертом матче.

Армейцам нужно укрепить оборону, шансы забить у них всегда будут. Пока тренеры доверяют место в воротах Александру Самонову: он провел все четыре игры. Может, сегодня произойдут изменения. У СКА еще два прекрасных вратаря — швед Магнус Хелльберг и Ярослав Аскаров, игравший за молодежную сборную России на чемпионате мира.

Серия в четвертьфинале Конференции продолжается до четырех побед одной из команд. Если СКА сегодня проиграет, соперники снова отправятся в Минск, где 12 марта пройдет шестая игра. Седьмая, если таковая понадобится, состоится в Ледовом дворце 14 марта. И тогда девушек поздравлять будет поздно.

Кирилл Легков