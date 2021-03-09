Арт-подготовка Бьюти-идеи с подиумов в Милане и Париже

Марафон недели моды подошел к концу. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какие макияж и прически будут актуальны в обозримом будущем.

Боди-арт

Самым неожиданным трендом миланской недели моды стал боди-арт. Флагманским точно оказался показ Moschino, на котором смешались мотивы старого Голливуда и джунглей. Визажист Кабуки создал боди-арт как продолжение платьев, раскрасив открытые участки кожи моделей абстрактными яркими принтами.

На Salvatore Ferragamo боди-арт наоборот стал основным акцентом: серебряный пигмент покрывал все тело, а прозрачное сетчатое платье было лишь небольшим акцентом. На Blumarine вспомнили 1990-е, дополнив образы не аксессуарами, а огромными аппликациями на груди в виде бабочек.

Графика

Ни одна неделя моды не проходит без стрелок. И несмотря на то что они все меньше напоминают классику, некоторые элементы стрелок все еще прослеживаются. Массивные стрелки во все веко представили на показах Versace и N21. Квадратные и прямые — на Max Mara. И только тонкие изящные стрелки по нижнему веку можно было увидеть на показе Erdem.

Ретро

Пышные укладки в духе старого Голливуда и макияж в стиле 60-х были продемонстрированы на показе Moschino, маллет — на Dolce & Gabbana и Thebe Magugu, лаконичное каре из 1940-х — на Loewe и модная в 1970-е стрижка челси на показе Prada — стилисты вновь вдохновляются эстетикой разных эпох, привнося современные нюансы.

Подведенные глаза

Идея подводить глаза черным карандашом — практичная и проверенная годами. Обведите слизистую, прорисуйте вдоль ресниц и растушуйте — готово. Главное — использовать мягкий и жирный карандаш.

Необычный макияж губ

На одном только показе Dolce & Gabbana модели продемонстрировали губы черного, бирюзового, зеленого и синего цветов. Самыми красивыми идеями стали контрастный серебряно-красный макияж губ на моделях Salvatore Ferragamo и губы-хамелеон — на показе Nina Ricci.