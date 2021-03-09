В Тихорецке арестован полицейский, спровоцировавший ДТП со смертельным исходом

Тихорецкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении полицейского – водителя линейного отдела полиции ОМВД на станции Кавказская, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда. По данным следствия, полицейский, находясь за рулем в нетрезвом виде, спровоцировал аварию с двумя погибшими.

Как сообщили в суде, 25-летний сотрудник МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Opel и на одном из перекрестков превысил скорость, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Lada Samara. Водитель и пассажир автомобиля Lada погибли на месте, еще два человека – женщина и пятилетний ребенок были доставлены в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Анна Перова, Краснодар