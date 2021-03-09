Волынец заявила о лишении соцподдержки семей из-за долгов в несколько копеек

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила, что в этом году «много обращений поступают в связи с приостановкой социальных выплат из-за наличия налоговой задолженности».

«К ситуации оказались не готовы разные категории. Есть и те, кто находится в сложной жизненной ситуации»,— сказала она на заседании комитета Госсовета республики по социальной политике.

По словам госпожи Волынец, «зафиксированы случаи приостановки выплат из-за задолженности в несколько копеек». Она предложила организовать круглый стол по данной проблеме с участием депутатов, чиновников и общественников.

Как сообщал «Ъ-Казань», в конце прошлого года депутаты Госсовета Татарстана одобрили поправки в республиканский закон «Об адресной социальной поддержке населения», которыми лишили социальных выплат граждан, не уплативших налоги. Меры соцподдержки возобновят, если гражданин погасит задолженность в течение 90 дней. Санкции были введены по инициативе правительства региона, обеспокоенного тем, что задолженность физлиц по налогам возросла до 2 млрд руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"