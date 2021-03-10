Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства после схода 20 вагонов в Забайкальском крае

В Забайкальском крае, где в понедельник сошли вагоны с углем, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. «На место схода выезжал Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор Дальневосточного управления Госжелдорнадзора. Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сход 20 вагонов, груженных углем, грузового поезда №9694 произошел в понедельник в 22.50 местного времени (16.50 мск) на перегоне Чичатка — Жанна. 11 вагонов опрокинулись. В результате схода вагонов почти на три часа был задержан пассажирский поезд №61, следующий сообщением Владивосток — Москва. Жертв и пострадавших, а также экологической угрозы окружающей среде нет.

Екатерина Еременко