Экс-чиновники и руководители стройфирмы ответят в суде за некачественное жилье для сирот в Тайшете

Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Тайшета Александра Заики, его первого зама и экс-начальника жилищного отдела минимущества региона. Их и еще двоих бывших гендиректоров ООО «Бирюсапромстрой» обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве домов для детей-сирот в Тайшете.

Дело расследовалось по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Оно было возбуждено после того, как на форуме ОНФ местный журналист рассказал президенту страны Владимиру Путину о том, что в Тайшете для сирот построены дома, у которых протекают крыши и идут трещины по стенам. Господин Путин назвал ситуацию «очевидно криминальным случаем». Дело получило широкий общественный резонанс.

Следствием установлено, что указанные лица грубо нарушили нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей-сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2018 годы». В результате в эксплуатацию были приняты дома, фактически находящиеся в аварийном состоянии.

Как сообщает региональное СУ СКР, объем уголовного дела составил 82 тома. На имущество обвиняемых наложен арест в сумме более 40 млн рублей. Рассматривать дело будет Тайшетский городской суд.

Екатерина Еременко