Продажи покатились вверх

Продажи легковых автомобилей в регионах Сибири в первые два месяца 2021 года по сравнению с началом прошлого года увеличились на 8,7%, отмечает «Автостат инфо». Банки заявляют о значительном росте автокредитования: к примеру, ВТБ в январе-феврале выдал сибирякам на 46% больше кредитов на автомобили, чем за тот же период 2020 года. Долги по автокредитам в Сибири при этом выросли на 24% и достигли 4,4 млрд руб. Коллекторы объясняют динамику ажиотажным спросом со стороны опасающихся роста цен заемщиков — не все из них трезво оценивают собственную платежеспособность.

Рост авторынка Сибирского федерального округа (СФО), по данным «Автостат инфо», в первые два месяца 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года составил 8,7% (отдельно: в январе рост составил 8,4%, в феврале — 8,6%). Было продано 15,4 тыс. легковых автомобилей, в том числе 3,7 тыс. — российского производства (+21%). В пятерку самых продаваемых марок сибирского авторынка в январе-феврале вошли Lada (+31,2% к январю-февралю 2020 года, 3,4 тыс. шт.), Kia (+10,9%, 2,1 тыс. шт.), Hyundai (+ 9,8%, 1,99 тыс. шт.), Toyota (+3,8%, до 1,3 тыс. шт.) и Renault (+3,6%, до 1,2 тыс. шт.). Среди моделей самыми востребованными в СФО в начале года стали Lada Granta (1,18 тыс.), Hyundai Creta (1,15 тыс.), KIA Rio (1,07 тыс.), Lada Vesta (855) и Hyundai Solaris (637).

В «Автостат инфо» уточнили, что учитывают продажу автомобиля по моменту его регистрации в ГИБДД. В то же время владелец омского автохолдинга «Феникс-авто» Сергей Сырников объяснил „Ъ-Сибирь”, что большая часть «выданных» клиентам в январе-феврале 2021 года автомобилей была законтрактована еще в прошлом году. «Весь 2020 год наблюдался дефицит автомобилей в связи с перебоями на производстве у смежников. На самом деле, в январе-феврале новых клиентов было крайне мало, контрактов очень мало. Мы просто привозили машины и выдавали клиентам», — объяснил он.

Как ранее сообщал „Ъ“ со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса, в целом по России реализация легковых автомобилей в январе сократилась на 4,2%, а в феврале рынок показал символический рост на 1%. Руководитель отдела продаж Toyota «Восток моторс» Николай Видинеев в беседе с „Ъ-Сибирь” предположил, что большая динамика сибирского авторынка может быть связана с перераспределением квот импортеров: «Мы в пандемию работали лучше, продавали больше, чем другие регионы».

Рост спроса на автомобили сказался и на рынке автокредитования. Так, ВТБ в начале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличил объем выданных автокредитов в Сибири на 46% (до 900 млн руб.), в Новосибирской области — на 54% (до 170 млн руб.). По данным заместителя управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС-банка Сергея Хлебникова, объем автокредитов, выданных банком в СФО, в январе-феврале 2021 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза, по Новосибирску — в 2,1 раза.

В марте, по оценкам экспертов, рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5-6%. По словам Владимира Высоцкого, на это будут влиять несколько факторов: «Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет. Второй фактор — мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили и, как следствие, увеличение спроса на машины данного сегмента», — подчеркнул он.

«По итогам 2020 года автокредитование стало достаточно высокорискованным сегментом, так как рост просроченной задолженности в том же СФО составляет порядка 24% и в объемном выражении показатель находится на уровне 4,4 млрд рублей», — сообщил „Ъ-Сибирь” президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. Рекордные темпы прироста, по его данным, зафиксированы в Алтайском крае (33%), минимальные — в Новосибирской области (15%) и Республике Алтай (15%). Эксперт полагает, что по итогам 2021 года динамика роста просроченной задолженности скорее всего продолжится и может достигнуть 15-20%.

Управляющий директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Павел Михмель считает, что рост просрочки по автокредитам, который наблюдается практически во всех регионах, «является прямым следствием совместной политики автосалонов и банков, которые после трехмесячного простоя в пик пандемии (апрель-июнь) начали активно наверстывать план продаж с использованием автокредитования». «Кроме того, на ситуацию оказало влияние и общее настроение заемщиков, которые, опасаясь резкого роста цен на автомобили, спешили совершить покупку, не оценивая свои возможности и оформляя кредиты на большие суммы», — заключил эксперт.

Дарья Решетникова