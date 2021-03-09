«Авиастару» за долги ограничили поставку тепла

Ульяновский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в ПАО «Т Плюс») ограничил поставку тепловой энергии для крупнейшего в России самолетостроительного завода «Авиастар-СП» (АО) за долг в 150 млн руб., сообщила энергосбытовая компания в своем официальном пресс-релизе, отмечая, что завод «не платил по счетам два месяца, о чем получал соответствующие извещения». В результате неисполнения требований о погашении задолженности энергетики были вынуждены частично, на 30 %, ограничить поставку тепловой энергии.

Зимой «Авиастар-СП» использует для своих нужд порядка 80 тыс. Гкал в месяц и является основным потребителем ТЭЦ-2.

«Энергетики выполняют свои обязательства перед предприятием в полной мере, в соответствии с чем мы требуем надлежащего исполнения договорных обязательств и со стороны авиазавода, подчеркнула Юлия Науменко, руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Ульяновского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

На «Авиастаре» от официальных комментариев отказались, в прочем, источник на заводе сообщил “Ъ”, что «идет постепенное погашение долга», а снижение поставок тепла в связи с потеплением на улице на производственном процессе не сказалось.

Сергей Титов, Ульяновск