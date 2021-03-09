«Придется создавать собственный Rolls-Royce»

Норвегия может приостановить покупку российским «Трансмашхолдингом» завода двигателей компании Rolls-Royce Group. Причина в том, что Россия может таким образом получить секретные оборонные технологии. Нельзя исключать, что вопрос будет передан на рассмотрение парламента страны. Тем временем США перебросили в Норвегию оперативную группу стратегических бомбардировщиков B-1. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает срыв сделки весьма вероятным.



Российский «Трансмашхолдинг» купил у компании Rolls-Royce Group норвежский завод Bergen Engines. Сумма сделки составила €150 млн — сущие копейки по нынешним временам. А продукция для страны крайне важная — газопоршневые и дизельные двигатели: их можно использовать как в энергетике, так и в судостроении, для локомотивной тяги.

Причем важны даже не сами «железки», а современные западные технологии. Стране нужно модернизировать промышленность, в том числе и в рамках крайне спорного, но тем не менее подписанного Москвой Парижского соглашения по климату — чистая энергетика, современные суда. У России есть серьезные амбиции и претензии на лидерство. И опять же от так называемой сырьевой составляющей в экономике нужно уходить. Двигатели у нас в принципе есть и свои, но мир не стоит на месте — технологии Rolls-Royce открывают новые возможности.

Ну и, кроме того, по политическим причинам иностранные машины и оборудование становятся все менее доступными.

И нельзя исключать, что сделку «Трансмашхолдинга» может постигнуть такая участь. Власти в Осло сообщили, что продажа завода в Бергене может быть остановлена на основании закона о безопасности государства. Правительство основательно изучило этот вопрос за прошедшие месяцы и подобный сценарий развития событий вполне допускает. Среди причин указывается тот факт, что двигатели используются в оборонной сфере Норвегии, и секретные технологии рискуют попасть в Россию. А последняя, как известно, с некоторых пор не является дружественной страной.

Северное Королевство — важный для России партнер, богатый природными ресурсами и технологиями. Сам бог велел наладить взаимовыгодную торговлю. Но опять же с недавних пор ближайшие соседи стали опасаться своего большого партнера. Норвежцы даже сериал сняли про российское вторжение. И вот главный союзник пришел на помощь: Пентагон начала переброску на норвежские базы стратегических бомбардировщиков B-1, которые уже стали совершать полеты в непосредственной близости от российских национальных границ.

Да, политика сдерживания, да, конкурентная борьба, однако если раньше возникали трудности, но шансы были, то теперь, похоже, не видать нам их технологий.

Соседи все больше от нас отдаляются — Прибалтика, Польша, теперь — Норвегия, на очереди — Финляндия. Грустно все это. Неприятно, когда тебя, если не бояться, то опасаются.

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Но нет худа без добра: у нас есть уникальный шанс создать собственные технологии, и самим развивать науку и промышленность. Придется собственный Rolls-Royce создавать. Может быть, и получится. Почему бы и нет?