Владельцы ярославских ларьков пожаловались на мэрию в Конституционный суд РФ

Ярославские предприниматели направили в Конституционный суд РФ жалобы, связанные с запретом мэрии на осуществление торговли на придомовых территориях, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров. Жалобы касаются запрета мэрии на установку ларьков и киосков на придомовых территориях.

В аппарате уполномоченного пояснили, что ранее несколько ярославцев, осуществляющих торговлю на придомовых территориях, уже обращались за помощью к региональному бизнес-омбудсмену.

«Он отстаивал их интересы сначала в Ярославском областном суде, затем в апелляционной и кассационной инстанциях в Москве. Однако все суды оставили требования предпринимателей без удовлетворения. В результате решив, что внутригосударственные средства судебной защиты исчерпаны, некоторые предприниматели обратились в Конституционный суд РФ»,— уточнили в аппарате уполномоченного, добавив, что в декабре 2019 года в определениях Конституционного суда была сформулирована единая для всех регионов позиция, о том, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями по установлению абсолютного запрета на размещение НТО на придомовых территориях.

По словам Альфира Бакирова, органы местного самоуправления ссылаются на то, что в своих определениях суд не признал оспариваемые нормы неконституционными.

«Последствия данного запрета в том же Ярославле – массовый демонтаж киосков, расположенных на придомовых территориях по инициативе мэрии. То, что суды и органы местного самоуправления игнорируют правовую позицию Конституционного суда, создает серьезные риски для бизнеса, подрывает доверие людей к правосудию, не говоря уже о том, что предприниматели не могут вести хозяйственную деятельность, даже имея на то одобрение собственников дома. В этом случае предприниматели имеют договор с ТСЖ и платят арендную плату, жители имеют в непосредственной близости киоски со свежей прессой, ремонтом обуви и товарами повседневного спроса, и всех такое положение вещей устраивает»,— отметил господин Бакиров.

По данным уполномоченного, в настоящее время, ярославские предприниматели ждут решения Конституционного суда.

Дарья Сабаева