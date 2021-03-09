Берегозащитные сооружения Лабинского района Краснодарского края под защитой «АльфаСтрахование»

В зону ответственности администрации Лабинского городского поселения Лабинского района входит защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также организация обеспечения доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

«АльфаСтрахование» застраховала комплекс гидротехнических берегозащитных сооружений города Лабинска, находящийся в ведении администрации, на сумму 500 миллионов рублей.

«Берегозащитные сооружения – одна из важнейших инфраструктурных составляющих для города, последствия аварий на подобных объектах могут быть колоссальными, так что крайне важно быть уверенным в том, что защита покроет все издержки в случае возникновения страхового случая. Для «АльфаСтрахование» это уже не первое сотрудничество с администрацией Лабинского городского поселения, у нас также огромный опыт страхования опасных производственных объектов. Поэтому наш клиент может быть уверен в надежной защите», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала компании «АльфаСтрахование».