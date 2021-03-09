Энтузиасты и спорт

«Спорт и бизнес» — такое название получил специальный проект ИД «Коммерсантъ». Данная встреча собрала главных спортсменов-энтузиастов от бизнеса Санкт-Петербурга 13 февраля на территории всесезонного курорта «Охта Парк».

Дорогое удовольствие

К участию в данном мероприятии были приглашены топ-менеджеры, для которых увлечение спортом является не только заботой о собственном здоровье. Дмитрий Новиков, президент компании «Росинжиниринг» и по совместительству создатель одного из самых популярных курортов региона «Охта Парк», признался в любви к большому теннису и спортивной рыбалке. И это не считая того, что он — член сборной команды СССР по горнолыжному спорту в прошлом и президент федерации горнолыжного спорта Санкт-Петербурга в настоящем. Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании Biocad, сообщил о своей страсти к регби и любви к своему детищу — регбийному клубу «Нарвская застава», президентом которого он является. Архитектор и девелопер Владимир Любомиров — командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга и любитель спаррингов на боксерском ринге.

Модератором беседы выступил комментатор канала «Матч ТВ», автор и ведущий программы «Парусный спорт» Алексей Жиров. На его первый вопрос, приносит ли прибыль профессиональный спорт все участники дискуссии ответили однозначно: сегодня спорт — это меценатство и государственные дотации.

«Спорт, тем более такой дорогой, как яхтинг, вряд ли может ассоциироваться с какой-то прибылью,— говорит Владимир Любомиров.— Инвестиции в профессиональную спортивную команду — это прежде всего страсть самих владельцев, результат их стремления к совершенству, поддержание имиджа компании или государства. Спорт создает общее впечатление успешности, и успех команды бизнесмена — показатель его собственных достижений, достижений компании или страны».

«Спорт в России — как профессиональный, так и любительский — существует исключительно за счет энтузиастов, которые содержат профессиональные команды, либо же этим занимается государство,— соглашается с ним основатель холдинга Nova Group Олег Баринов.— Даже если какие-то спортивные объекты генерируют определенную прибыль — как, к примеру, наш комплекс Nova Arena — она вся уходит на содержание инфраструктуры. Уже это для меня является хорошим показателем, потому что в противном случае проект становится убыточным».

«Профессиональный спорт в нашей стране однозначно связан с меценатством,— поддержал коллег Дмитрий Новиков.— Вокруг большого спорта всегда развивается некий бизнес — производство и продажа инвентаря, организация мероприятий и событий, однако спорт высоких достижений требует вложения средств, и немалых».

«Я люблю спорт и с удовольствием катаюсь на лыжах, велосипеде, плаваю, хожу в горы. И, конечно, занимаюсь регбийным клубом, потому что регби — прежде всего очень зрелищный вид спорта. И это ни в коем случае не бизнес — мы тратим деньги и получаем удовольствие»,— считает Дмитрий Морозов.

Присутствовавший в зале руководитель спортивных клубов Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Кувачев даже предложил изменить тему дискуссии: не «Спорт и бизнес», а «Спорт и энтузиасты». Он согласился со спикерами, что в большинстве случаев спорт в России существует за счет меценатов, но выразил надежду, что Федерации бокса удастся создать систему, которая «привела бы от меценатства к миссионерству».

Детский вопрос

Бизнес играет значительную роль в популяризации детского спорта — опять-таки, по доброй воле меценатов-энтузиастов. Для них спорт и дети — близкая тема. Дмитрий Новиков построил горнолыжный склон и открыл школу катания на горных лыжах к рождению сына. Дмитрий Морозов пришел в регби после того, как этим спортом занялся его ребенок. Наследник Nova Group полжизни занимается хоккеем, а сейчас, в восьмилетнем возрасте, делает первые шаги в футболе. По словам Олега Баринова, у него нет цели сделать из сына олимпийского чемпиона, ему важно, чтобы тот вырос умным и здоровым. И хорошо, добавляет отец, что есть стадион, где ребенок может заниматься спортом.

«Мы все, присутствующие здесь, пытаемся что-то изменить в нашей стране, хотя бы на уровне спорта, которым каждый из нас занимается,— говорит Дмитрий Новиков.— Мы в “Охта Парке” в рамках наших “Дней спорта” даем возможность детям попробовать свои силы и на коньках, и на горных лыжах. Мы также занимаемся с детьми-инвалидами, у нас есть программы, которые позволяют таким детям научиться кататься на лыжах. И если у ребенка после наших занятий возникнет желание изменить свою жизнь и связать свою судьбу с большим спортом — мы достигли цели».

По словам Владимира Любомирова, в нынешних условиях число взрослых, которые занимаются парусным спортом, увеличивается, и часто именно ребенок приводит в яхт-клуб своих родителей. И таких случаев довольно много. Как утверждает Алексей Жиров, парусный спорт делает мальчишек самостоятельными и уверенными в себе буквально за несколько месяцев, потому что в короткие сроки учит их управлять парусом и лодкой, разбираться в направлениях ветра и течениях, отвечать за собственную жизнь и жизнь своих товарищей.

«Меня греет мысль, что я привлекаю к спорту, к здоровому образу жизни детей, подростков и даже взрослых, которые не праздно смотрят телевизор, а пришли в спортзал и занимаются,— отмечает Олег Баринов.— Мы уже несколько лет проводим мастер-классы — не только по футболу, но и по художественной гимнастике, дзюдо, тхэквондо, баскетболу. Приходят известные мастера, которые создают интерес у детей и их родителей. Сегодня спортивный образ жизни все больше и больше нравится людям, и мы стремимся предоставить им для этого достойные условия».

Медитация и МВА

Впрочем, вполне определенная отдача от спорта для бизнеса все-таки есть. И, как утверждают сами бизнесмены, немалая. «Помимо того, что спорт позволяет поддерживать себя в форме, это также прекрасный способ сбросить напряжение, отвлечься от бешеного делового ритма, переключиться с повседневных забот на другой вид активности и таким образом сохранить психическое здоровье»,— перечисляет плюсы Дмитрий Морозов.

«Бывало, что во время футбольного матча мне в голову приходили бизнес-решения, которые не были очевидными сразу,— продолжает Олег Баринов.— Спорт мне очень помогает сохранять работоспособность, поскольку других стимуляторов я не использую — не употребляю алкоголь и не курю».

«Мой спортивный опыт научил меня очень важной вещи. Когда ты стоишь на пьедестале с медалью на груди или с кубком в руках, ты знаешь, что сегодняшняя победа — это не цель, а этап. Потому что завтра будут другие соревнования, следующий вызов, и нужно забыть про сегодняшние награды и работать дальше. Эта формула помогает мне развиваться и решать каждый день новые задачи»,— говорит Дмитрий Новиков.

«Спорт помогает мне оставаться в форме — как физической, так и ментальной,— отмечает Владимир Любомиров.— Кроме того, возможность пригласить своего действующего или потенциального бизнес-партнера на гонку или боксерский спарринг дает новые возможности для сотрудничества. Это совершенно другой уровень доверия и другой уровень общения».

По словам Дмитрия Морозова, участие в жизни спортивного клуба позволяет руководителю бизнеса многому научиться. «Спортсмены — это совершенно особая категория людей, в работе с которыми нужно использовать другой язык, другие рычаги влияния, другую мотивацию. Одно дело работать с математиками, другое — с регбистами. Я словно получаю альтернативный МВА — по созданию и управлению командой, которая побеждает»,— говорит он.

Выбор пути

Как можно развивать спорт в России? Есть ли иные перспективы, кроме частных инвестиционных инициатив? На этот вопрос спикеры высказались в приватной беседе. «Специально к чемпионату мира по футболу были построены новые стадионы в нескольких регионах России. Но если в Петербурге стадион “Зенит”, отданный в аренду нашей футбольной команде, функционирует и приносит доход: до пандемии заполняемость стадиона была около 60 тыс. человек, то для содержания стадионов в городах, где нет футбольных команд уровня “Зенита”, необходимы деньги, и немалые. В Саранске, к примеру, затраты на содержание стадиона оцениваются в 200 млн рублей в год. Понятно, что вероятность окупаемости новых стадионов была довольно низкой изначально, однако сейчас эти проекты явно убыточны. Что нужно, чтобы эти вложения окупились? Пример: за право показа матчей Английской премьер-лиге телеканалы платят миллиарды. Эти деньги распределяются по всем командам и полностью окупают их содержание. За право смотреть хороший матч на Западе люди готовы платить. У нас этого нет. А ведь это не такие уж большие деньги, достаточно отказаться от пары бутылок пива в месяц. Для этого нужно менять отношение к спорту, особенно у молодежи»,— рассуждает Олег Баринов.

«Для развития горнолыжной инфраструктуры необходимы огромные, миллиардные инвестиции,— говорит Дмитрий Новиков.— Поэтому в России все крупные горнолыжные курорты — это результат участия государства в реализации и финансировании проектов. Именно поэтому стало возможным появление таких гигантов, как курорты Красной Поляны и комплекса Архыз. Однако отечественная модель владения и управления пока отличается от ведущих мировых курортов — собственник-бизнесмен не участвует в их развитии. На Западе люди, построившие курорт, живут и работают на его территории, и они заинтересованы в эффективном функционировании объекта и его дальнейшем развитии. И конечно дешевые деньги позволяют инвестировать в долгосрочной перспективе. Если в России модель дешевых денег применить на соответствующих по климатическим условиям территориях, то мы можем получить через несколько десятилетий свой Церматт. Потому что заниматься этим будут не обезличенные госкорпорации, а конкретные люди, которые, что называется, знают и любят свой край. Это очевидно. В нашей дискуссии в зале мы не коснулись такой темы, как государственно-частное партнерство. Освобождение собственника от налога на имущество и субсидирование тарифов ЖКХ позволит существенно сократить срок окупаемости объекта. И тогда уже можно начать разговаривать с банками, которые в данном случае должны стать институтами развития. Однако путь, по которому мы сейчас идем, очень длинный, и приведет ли он к быстрому росту и потреблению услуг активного отдыха — большой вопрос».

«Чтобы спорт жил и развивался, следует вовлекать в него с детства — в школах, во дворах, проводить специальные уроки, строить залы и площадки,— считает Дмитрий Морозов.— Что до российского спорта высших достижений, то следует правильно работать с его популяризацией — на международном уровне, привлекать к нему внимание организаторов шоу, спортивных каналов. И он должен быть достаточно конкурентоспособен и привлекателен, в том числе и для англоязычной аудитории, которая будет готова платить за просмотр трансляций чемпионатов России. И если мы смотрим европейский футбол, почему в Европе не могут смотреть российский хоккей? Нужно договариваться с международными провайдерами, которые эту трансляцию смогут обеспечить. Надеюсь, что в будущем наш спорт, в том числе как часть индустрии зрелищ, будет более востребован. А пока российскому спорту до российского балета еще далеко».

Оксана Крапивко