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Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В ДТП под Рыбинском погиб водитель иномарки

В Ярославской области произошло ДТП в результате которого погиб один человек и один получил травмы. По данным пресс-службы главного управления МЧС по региону, ДТП произошло около 12 часов 9 марта в городе Рыбинске на улице Софийской.

По предварительным данным, на дороге произошло столкновение автомобиля Renault Logan, которым управлял 59-летний мужчина и автомобиля Ford Mondeo под управлением 30-летнего водителя. По данным ГИБДД Рыбинска, водитель автомашины Renault Logan от полученных травм погиб на месте ДТП. Водителю автомобиля Ford Mondeo назначено амбулаторное лечение.

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