В Абрау-Дюрсо отметят традиционный русский праздник Широкую Масленицу В воскресенье, 14 марта 2021 года, на площади Александра II в Абрау-Дюрсо отпразднуют Широкую Масленицу. С 11.00 до 19.00 гости смогут принять участие в народных гуляниях, попробовать различные масленичные угощения в зоне фудкорта, насладиться выступлением казачьего квартета «Кумовья» и ансамбля Orange.

Для маленьких гостей будет работать детский городок с увлекательными мастер-классами и аквагримом. Взрослые же смогут посоревноваться в боях подушками на бревне, метании русских блинов, сборе гигантской дженги и во многих других конкурсах. Всех пришедших на площадь будет приветствовать 10-метровый надувной самовар, а кульминацией праздника станет выступление Театра огня «Калипсо», который устроит фаер-шоу и сожжет 7-метровое чучело Масленицы.

— Широкая Масленица в Абрау-Дюрсо стала не просто традицией, а праздником, который так ждут жители Новороссийска и гости города. Мы рады подарить всем это удивительное настроение настоящего русского торжества с вкусными угощениями и игристым настроением на берегу озера Абрау,— Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо».