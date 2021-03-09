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В Абрау-Дюрсо отметят традиционный русский праздник Широкую Масленицу

В воскресенье, 14 марта 2021 года, на площади Александра II в Абрау-Дюрсо отпразднуют Широкую Масленицу. С 11.00 до 19.00 гости смогут принять участие в народных гуляниях, попробовать различные масленичные угощения в зоне фудкорта, насладиться выступлением казачьего квартета «Кумовья» и ансамбля Orange.

Для маленьких гостей будет работать детский городок с увлекательными мастер-классами и аквагримом. Взрослые же смогут посоревноваться в боях подушками на бревне, метании русских блинов, сборе гигантской дженги и во многих других конкурсах. Всех пришедших на площадь будет приветствовать 10-метровый надувной самовар, а кульминацией праздника станет выступление Театра огня «Калипсо», который устроит фаер-шоу и сожжет 7-метровое чучело Масленицы.

— Широкая Масленица в Абрау-Дюрсо стала не просто традицией, а праздником, который так ждут жители Новороссийска и гости города. Мы рады подарить всем это удивительное настроение настоящего русского торжества с вкусными угощениями и игристым настроением на берегу озера Абрау,— Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

Программа Широкой Масленицы в Абрау-Дюрсо 14 марта:


11:00 Праздничное открытие празднования Широкой Масленицы: DJ, ведущий, народные гуляния, песни

11:00 – 18:00 Детский городок: мастер-классы и аквагрим

11:00 – 19:00 Масленичный фудкорт: вкуснейшие угощения и блины

11:00 – 19:00 Масленичная ярмарка

11:00 – 19:00 Народные масленичные гуляния, хороводы, конкурсы и подарки:

  • Бои подушками на бревне
  • Метлобол
  • Блинный тир
  • 10-метровый гигант-самовар
  • Аниматоры
  • Кулинарные мастер-классы

12:00 – 19:00 Танцуем и поем вместе с ансамблем Orange и казачьим квартетом «Кумовья»

18:30 Проводы зимы и сжигание гигантской 7-метровой Масленицы вместе с Театром огня «Калипсо»

С 8 по 14 марта – праздничное блинное меню в ресторанах «Империал», «Вилла Роз», Гранд Кафе «Абрау-Дюрсо» и Petit Cafe.

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