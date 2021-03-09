В Ростовской области женщину будут судить за похищение ребенка из роддома

Сальский городской суд заслушает дело 30-летней жительницы Калмыкии, которую правоохранители подозревают в похищении ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Согласно версии следствия, подозреваемая в июле 2020 года похитила новорожденного мальчика ночью из родильного отделения ЦРБ Сальского района. Своему мужу она сообщила, что сама родила ребенка. Мужчина забрал жену и похищенного младенца домой, в поселок Манычский Яшалтинского района Калмыкии. В тот же день правоохранители установили личность злоумышленницы и возвратили ребенка родителям. Женщина в полном объеме признала свою вину.

Кроме того, прокуратура провела проверку по факту похищения ребенка и выявила нарушения в организации системы видеонаблюдения на территории больницы. «В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой главному врачу внесено представление, которое рассмотрено, однако меры к установке системы видеонаблюдения не приняты, в связи с чем в суд направлено исковое заявление»,— говорится в сообщении. Иск был удовлетворен, а решение суда вступило в силу.

Наталья Шинкарева