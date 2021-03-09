В 2020 году в пригороде Воронежа введено более 80 тыс. кв. м складских площадей

ООО «Фирма“Старт”» (49% долей принадлежит владельцу «АВС-электро» Андрею Суховерхову) в 2020 году ввела в Айдаровском сельском поселении Рамонского района Воронежской области более 80 тыс. кв. м складских площадей. По данным отдела экономики районной администрации, в минувшем году компания построила логистический комплекс площадью 73,3 тыс. кв. м, а также складское помещение площадью 8 тыс. кв. м. Суммарно с учетом строительства ИП Симонов Е.Ю. двух складских помещений общей площадью 2 тыс. кв. м общий объем инвестиций в проекты складской недвижимости по итогам года составил более 1 млрд руб., сообщили в районной администрации в ответ на запрос “Ъ-Черноземье“.

В 2018 году по ходатайству фирмы «Старт» участок в 650 м от примыкания автодороги на аэропорт «Воронеж» к автомагистрали М-4 «Дон» площадью 12,3 га был переведен из категории земель сельхозназначения в земли промышленности. Эта же компания в 2011 году ходатайствовала о переводе участка площадью 6,6 га в том же районе, где сейчас находятся действующие логистические комплексы группы «АВС-электро» — на 28 тыс. кв. м, 18 тыс. кв. м и и 37 тыс. кв. м. Строительство последнего было завершено в январе 2018 года. Его стоимость составила 700 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Фирма “Старт”» зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в ноябре 1999 года. Уставный капитал — 300 тыс. руб. 51% долей общества принадлежит мальтийской «Склад ЛТД», остальные 49% — ООО «Э3», владельцем которого выступает Андрей Суховерхов. Гендиректор — Сергей Котляров. Выручка за 2018 год составила 365,7 млн руб., чистая прибыль — 26,8 млн руб.

О других проектах «АВС-электро» читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронежскому авторынку добавили напряжения».

Ирина Лобанова