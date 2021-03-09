Предполагаемый убийца ребенка в Вольске в момент преступления был под наркотиками

Обвиняемому в убийстве пятилетнего мальчика в Вольске Саратовской области предъявлено еще одно обвинение – по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СК.

Как сообщалось ранее, тело замерзшего пятилетнего ребенка было обнаружено утром 1 марта на одной из улиц Вольска. По данным следствия, в эту же ночь 38-летний обвиняемый сожитель матери мальчика, будучи в состоянии наркотического опьянения, пришел к ней в квартиру, где совершил сексуальное преступление в отношении ребенка, а затем переместил его на улицу, рассчитывая, что он погибнет от холода. Ребенок скончался. Где все это время находилась мать мальчика, не уточняется.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Он находится под стражей.

Марина Ковалева