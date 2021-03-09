Остановить деформацию

Маша Журавлева, 4 года, системный прогрессирующий кифосколиоз, спасет операция

При рождении у Маши были обнаружены дефекты в развитии – деформация позвоночника и расщелина мягкого нёба. С помощью операции от расщелины удалось избавиться. А искривление стало прогрессировать, и постепенно образовался горб.



Родители обратились в Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г.А. Илизарова» (Курган), где в апреле прошлого года по госквоте Маше установили специальную металлоконструкцию на грудной отдел позвоночника. В августе из конструкции выпал болт, врачи сделали перемонтаж. В ноябре мама обнаружила, что футболка дочери вся в крови – это конструкция разорвала мягкие ткани и буквально вышла из спины. Врачи срочно удалили конструкцию и после дополнительных обследований рекомендуют установить другую, более современную раздвижную. Она надежно зафиксирует позвоночник и при этом будет «расти» вместе с дочкой, что позволит избежать в будущем повторных операций.

Сергей Рябых, заместитель директора по образованию и взаимодействию с регионами Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» (Курган):

«У Маши тяжелая нейрогенная деформация позвоночника, обусловленная наследственной патологией центральной нервной системы. Эта патология влияет на общее развитие ребенка, в первую очередь – физическое. За счет неуклонной прогрессии она оказывает отрицательное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Физическое развитие ребенка и тяжелая прогрессия деформации позвоночника создают высокие риски при установке стандартной конструкции. Маше требуется применение двух зеркальных реберно-позвоночных дистракторов системы VEPTR. Они будут работать вместе для коррекции, реконструкции и моделирования осевого роста позвоночника».

Проблема в том, что такая конструкция за госсчет не поставляется, а размер госквоты не покрывает стоимость операции. У семьи нет возможности оплатить конструкцию и операцию, для родителей Маши это неподъемные деньги, воспитывают троих детей, живут на зарплату мужа.

Стоимость конструкции и операции –1 734 789 руб. Помочь Маше Журавлевой просто, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и другими способами – все они на сайте Русфонда: https://rusfond.ru/ekaterinburg_actions/168. А владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение.

Вы можете спасти жизнь! Помогите, пожалуйста!