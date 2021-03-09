Обновленный Volvo XC60 получил сервисы Google

Компания Volvo представила обновленный кроссовер XC60, который стал технологичнее за счет сервисов Google.

Мультимедийная система Sensus теперь использует операционную систему Android, что позволило установить на кроссовер сервисы Google Assistant, Google Maps и Google Play. Новые сервисы входят в пакет Digital Services, который доступен по подписке.

Системы активной безопасности объединены в комплекс Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) — современную масштабируемую систему из множества радаров, камер и ультразвуковых датчиков.

Визуально модернизированный Volvo XC60 почти не изменился — поменялась форма переднего бампера и рисунок решетки радиатора. Перемены в салоне свелись к новым цветам и вариантам отделки.

В Европе обновленный кроссовер Volvo XC60 поступит в продажу в мае. Сроки появления модернизированной модели в России пока не названы — текущее поколение кроссовера стоит от 3,7 млн руб.