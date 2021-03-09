В Красноярске начался суд над предполагаемым киллером

Свердловский районный суд Красноярска огласил обвинительное заключение 54-летнему Вячеславу Исминдирову. Он обвиняется в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору — ч.2 ст.105 УК РФ.

Речь идет об убийстве криминального «авторитета» Анатолия Артюшкова, совершенного в краевом центре в июне 1997 года, предположительно по заказу известного лидера преступных кругов Вилора Струганова (Паши Цветомузыки).

По версии следствия, Вячеслав Исминдиров с напарником расстреляли на территории автостоянки на улице Парашютной 41-летнего Анатолия Артюшкова, претендовавшего на получение статуса «смотрящего» за Красноярским краем.

В 2018 году Исминдиров был задержан на территории Польши, а через два года Вячеслав Исмидиров был передан российским властям и под конвоем доставлен в Красноярск. Правоохранителям он заявил о своей полной невиновности.

Очередное заседание суда назначено на 25 марта. Исминдирову суд продлил заключение в СИЗО еще на три месяца.

Анастасия Вещикова, Красноярск