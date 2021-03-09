В Сочи нашли более 1,5 тысяч участков для строительства социальных объектов

Администрация курорта отчиталась об итогах учета муниципальных земель, свободных от застройки и прав третьих лиц. По данным пресс-службы ведомства, уже завершена инвентаризация 1,5 тыс. участков.

Найденные земли в первую очередь предназначены для строительства объектов социальной инфраструктуры – школ, поликлиник, спортивных комплексов. В настоящий момент решается вопрос о передаче пяти участков, расположенных в Адлерском и Лазаревском районе, учреждениям, подведомственным департаменту физкультуры и спорта. Еще шесть участков в Адлерском, Лазаревском и Хостинском районах планируется передать в пользование образовательным учреждениям. Также 60 наделов зарезервируют для создания общественных пространств – парков и скверов.

На 130 участках управлением земельного контроля обнаружены несанкционированные объекты капитального строительства, в адрес их владельцев направлены требования перечислить в пользу бюджета арендную плату за использование муниципальных земель. Общая сумма, которую планируется взыскать с незаконных арендаторов составляет более 28 млн руб.

В планах городской администрации - мониторинг еще 3,8 тыс. участков.

Ольга Логинова