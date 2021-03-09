Тамбовская область продлила режим самоизоляции

В соответствии с изменениями в постановление региональной администрации «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области» режим самоизоляции в регионе продлен до 25 марта, сообщила пресс-служба региональной администрации. Режим обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания. Это, в частности, заболевания эндокринной системы, органов дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения.

По состоянию на 8 марта прививку в регионе сделали 44 152 человек. Общее число заразившихся ковидом тамбовчан составило 27 272 человека, умерли с начала пандемии — 363 человека.

Ирина Лобанова