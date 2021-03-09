Более 3,1 млрд рублей направят на выплаты нижегородским семьям с детьми в 2021 году

В Нижегородской области на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет направят более 3,1 млрд руб. в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Из них 800 млн руб. выделяют из областного бюджета, 2,3 млрд руб. – из федерального.

Выплаты полагаются семьям, чьи доходы не больше прожиточного минимума на душу населения за второй квартал предыдущего года (10,45 тыс. руб.). К концу 2020 года в регионе было подано более 115 тыс. заявление на получение пособий. В настоящий момент выплаты получают 4,1 тыс. семей в отношении 4,6 тыс. детей.

В 2020 году выплаты получили более 53 тыс. семей Нижегородской области в отношении 65,5 тыс. детей. Общая сумма пособий составила 3,6 млрд руб.

Анастасия Еремина