На реконструкцию подстанции «Хора» в ХМАО направят 58 млн рублей

Няганский филиал «Россети Тюмень» реконструирует подстанцию 220 кВ «Хора», сообщила пресс-служба компании. «Это стратегически важный для северо-западной части ХМАО-Югры питающий центр. Он осуществляет транзит и перераспределение электроэнергии между энергообъектами Октябрьского района, от которых зависит электроснабжение нефтедобывающих объектов ПАО "Роснефть" и 3,5 тыс. жителей поселка Талинка»,— говорится в сообщении. Объем инвестиций «Россети Тюмень» в реализацию проекта составит 58 млн руб.

«Специалисты планируют заменить часть оборудования подстанции на современные и надежные аналоги. Энергетики также установят новые микропроцессорные защиты, системы сбора и передачи информации, что в перспективе обеспечит дистанционное управление коммуникационными аппаратами»,— рассказали в пресс-службе. По ее данным, специалисты «Россети Тюмень» смонтируют инновационный трехфазный счетчик-измеритель «BINOM 3», который измеряет и вычисляет более 2 300 параметров сети. «Отечественный прибор нового поколения не только ведет учет электроэнергии, но и выполняет функции регистрации и анализа аварийных событий. Встроенный сервер автоматически формирует протоколы результатов измерений, которые энергетики могут видеть в онлайн-режиме»,— пояснили в пресс-службе.

Территория обслуживания АО «Россети Тюмень» включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО и составляет около 1,5 млн кв. км с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Компании «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» в 2020 году выполнили в ХМАО инвестиционную программу объемом 8,7 млрд руб.: всего было введено энергообъектов на 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП.